Гуймаг - Рецепт от азербайджанского фуд-блогера - ФОТО

Гуймаг - это простой и питательный национальный пудинг/каша из муки и масла, которая быстро насыщает организм и придает сил. По азербайджанской традиции его готовят для только что родивших женщин, людей после операции, а также невестам после свадьбы.
Рецептом блюда азербайджанской кухни в своем Instagram поделилась фуд-блогер Иля Мамедова
Необходимые ингредиенты:
- Мука пшеничная - 130 гр
- Масло топленое - 130 гр
- Bода - 900 мл
- Отвар шафрана (залить щедрую щепотку шафрана пол ст. кипятка; накрыть блюдечком и дать настояться)
Для подачи:
- Корица и сахар
Способ приготовления:
1) Топленое масло прогреть в глубокой сковородке и постепенно добавить муку. Прожарить муку в масле. Как только мука изменит свой цвет на приятный золотистый, смесь готова (обычно это занимает около 15-ти минут).
2) Пока вы жарите муку, вскипятите воду.
3) Снимите сковороду с огня и при постоянном помешивании влейте в 3 захода кипяток и отвар шафрана. Хорошо все перемешайте, чтобы вся масса "открылась" и вода полностью впиталась в мучную массу.
4) На конфорку положите железо (которую обычно используют при приготовлении плова), включите средний огонь и поставьте сковородку с массой. Накройте крышкой и томите около 1-1,5 часа. Если хотите получить газмах - не мешайте. Чем дольше на огне останется гуймаг, тем толще будет газмах.
5) О готовности блюда говорит отделяющееся на поверхности масло. Готовый гуймаг выкладываем на тарелки и посыпаем сахаром и корицей.
Приятного аппетита!
Н. Гасымова
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