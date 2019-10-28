Гуймаг - Рецепт от азербайджанского фуд-блогера - ФОТО

Гуймаг - это простой и питательный национальный пудинг/каша из муки и масла, которая быстро насыщает организм и придает сил. По азербайджанской традиции его готовят для только что родивших женщин, людей после операции, а также невестам после свадьбы.

Рецептом блюда азербайджанской кухни в своем Instagram поделилась фуд-блогер Иля Мамедова

Необходимые ингредиенты:

Мука пшеничная - 130 гр

Масло топленое - 130 гр

Bода - 900 мл

Отвар шафрана (залить щедрую щепотку шафрана пол ст. кипятка; накрыть блюдечком и дать настояться)

Для подачи:

Корица и сахар

Способ приготовления:

1) Топленое масло прогреть в глубокой сковородке и постепенно добавить муку. Прожарить муку в масле. Как только мука изменит свой цвет на приятный золотистый, смесь готова (обычно это занимает около 15-ти минут).

2) Пока вы жарите муку, вскипятите воду.

3) Снимите сковороду с огня и при постоянном помешивании влейте в 3 захода кипяток и отвар шафрана. Хорошо все перемешайте, чтобы вся масса "открылась" и вода полностью впиталась в мучную массу.

4) На конфорку положите железо (которую обычно используют при приготовлении плова), включите средний огонь и поставьте сковородку с массой. Накройте крышкой и томите около 1-1,5 часа. Если хотите получить газмах - не мешайте. Чем дольше на огне останется гуймаг, тем толще будет газмах.

5) О готовности блюда говорит отделяющееся на поверхности масло. Готовый гуймаг выкладываем на тарелки и посыпаем сахаром и корицей.

Приятного аппетита!

Н. Гасымова

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