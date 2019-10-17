Почему мы должны есть хурму? - ФОТО

Хурма - один из самых популярных сезонных фруктов в Азербайджане. Почти в каждом дворе наших жителей есть это фруктовое дерево, а плоды теплого оранжевого цвета уплетаются в два счета. Именно так предпочитают есть хурму - свежими. Но популярно и засушивание фрукта. В гастрономической культуре же хурма гораздо более универсальна, чем принято считать. Ее можно добавлять в салат (с зеленью, авокадо и грушей); делать парфе (на основе ванильного йогурта, малины и гранолы); сбрызнуть лимонным соком, присыпать чили и подавать с мягким сыром; а еще - заворачивать утром в блинчики.

Неслучайно этот фрукт так любим народом. Хурма обладает большим числом полезных свойств. Рассказываем, что происходит с телом, когда вы наслаждаетесь спелым плодом.

Иммунитет становится крепче

С приходом осени все задумываются о том, как укрепить иммунитет, чтобы избежать простуды. Рекомендуем включить хурму в рацион в качестве антивирусного агента. Видимо, не случайно этот продукт - сезонный. Самое простое объяснение - наличие в родословной витамина С, надежного защитника от гриппа и респираторных заболеваний. А ее комбинацию: витамин С, бета-каротин и калий ученые Калифорнийского университета в прошлом году признали "золотым" составом для выработки новых иммунных клеток.

Замедляются процессы старения

Фрукт богат катехинами - антиоксидантами, которые не позволяют клеткам разрушаться под действием свободных радикалов. Обычно их высокое содержание приписывают зеленому и белому чаю. Упускают из виду важную деталь - катехин работает при условии, что листья не подвергались ферментации. Куда показательнее хурма. Именно катехины придают ей терпкость и вяжущий вкус, но, благодаря этому, отлично защищают десна. Самое большое количество антиэйдж-элементов содержится в шкурке, поэтому те, кто недальновидно ее срезает - лишаются омолаживающего эффекта.

Улучшается пищеварение

Известное условие хорошего движения кишечника - наличие в рационе достаточного количества пищевых волокон. И хурма в этом отношении - один из рекордсменов. На 100 грамм приходится около 3,6 г пищевых волокон или около 10% от суточной нормы. Способствует здоровому метаболизму и местная фолиевая кислота в дуэте с витамином В6.

А вот тот факт, что хурме часто приписывают диетические свойства, все-таки лукавство. Да, ягода среднего размера содержит всего 30 грамм углеводов, но при этом довольно калорийная (80 калорий) из-за повышенной фруктозы ее не рекомендуют диабетикам. Чтобы наслаждаться хурмой в свое удовольствие, есть ее нужно не в качестве десерта, а как самостоятельный перекус - тогда она не помешает, а, наоборот, "поддержит" ваше стремление похудеть. И только 1-2 штуки в сутки!

Зрение становится лучше

Витамины В и С - это, конечно, ценно, и работают они весьма эффективно. Только по суммарному объему больше всего в хурме все-таки другого витамина - А (каротина), и его содержание в ней действительно существенное, на что указывает яркая шкурка. В юрисдикции этого элемента находятся наши глаза, а точнее - способность к ночному видению, цветовое восприятие и профилактика конъюнктивита.

Спасает от отеков

Еще одна приставка к хурме - природный диуретик. За этим словосочетанием скрывается суперспособность - избавление от отеков. Спелая мякоть помогает разогнать застоявшуюся в теле жидкость (людям с больными почками стоит быть осторожнее). А чтобы вместе с ней вы не вывели из организма еще и значительную часть полезных минералов - включает калий. Кстати, последний отвечает и за мгновенную дозу энергии. Так что после парочки долек хурмы в разгар рабочего дня у вас будто откроется второе дыхание, а ощущение паники и стресса отступит. Самое время сказать и про другой неожиданный бонус: на Востоке хурма широко используется врачами при лечении икоты.

Н. Гасымова

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