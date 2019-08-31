3 самых удачных сочетания продуктов

Представляем 3 лучших сочетания продуктов, которые разнообразят ваш рацион и улучшат самочувствие.

Томаты и масло

Томаты, как и многие другие красные фрукты и овощи, обогащены ликопином (это главный компонент, определяющий цвет плодов). Ликопин оказывает положительное влияние на весь организм, стимулирует выработку коллагена, помогает бороться с ультрафиолетом. Продукты, содержащие в себе это вещество, лучше всего употреблять с полезными жирами, к примеру с маслом авокадо.

Цитрусовые и зелень

Если вы следите за своим здоровьем, то наверняка знаете о пользе зеленых салатов. Однако съесть огромную миску подобного яства бывает крайне нелегко. Проблема решается элементарно: добавьте цитрусовые. Сок лимона не только ускоряет метаболизм, но и дружит с железом, которое содержится в зелени. Это разнообразит ваш привычный рацион и поможет организму справиться с полезным ужином.

Бобы и рис

Если салата вам все же мало, то эта комбинация не заставит вас голодать. Рис содержит в себе множество полезных элементов: калий, цинк, железо. Несмотря на то что эта крупа обогащена сложными углеводами, высокой калорийностью она не обладает. В свою очередь бобовые культуры содержат в себе много белка, поэтому этот дуэт не только выручит вас на ланче, но и сбалансирует питание.

Н. Гасымова

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