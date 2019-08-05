5 правил питания, которых придерживается Дженнифер Лопес

50-летняя Дженнифер Лопес поражает отличной физической формой, а также состоянием кожи. Чтобы быть в такой же форме, необходимо следовать советам певицы.

1. Не есть переработанную пищу

Необходимо исключить из рациона еду, подвергшуюся глубокой обработке. А значит, больше никаких консервов, замороженных наггетсов и фастфуда. Дженнифер, к примеру, предпочитает свежие органические продукты: обед знаменитости чаще всего состоит из лосося и салата из брокколи, перца, кабачков и натуральной заправки, а ужин - из свинины или курицы с киноа или печеным бататом.

2. Отказаться от нездоровых перекусов

Лопес регулярно гастролирует, а также проводит много времени на съемочной площадке, поэтому ей отлично известно, что такое "перекус на бегу". Зная это, артистка всегда берет с собой свежие овощи и фрукты, чтобы соблазн "стащить что-нибудь сладенькое" даже не возникал.

3. Сделать акцент в рационе на белок

Белковая пища дает организму силы: вы перестаете чувствовать себя голодным и уставшим, появляется желание двигаться вперед. Именно поэтому свой день Джей Ло, как правило, начинает с протеинового коктейля из сывороточного порошка, ягод, йогурта и меда.

4. Иногда позволять себе съесть что-нибудь "запрещенное"

Любимые сладости Лопес - печенье с шоколадной крошкой и мороженое. Знаменитость старается не налегать на такую пищу, но время от времени все-таки радует себя. Ведь не будем забывать, что порой устраивать правильный читмил тоже важно!

5. Исключить из жизни алкоголь, курение и кофеин

Дженнифер не раз признавалась, что именно отказ от вредных привычек сделал ее организм значительно здоровее, выносливее и энергичнее. Берем на заметку!

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницу Lady.Day.Az в Facebook