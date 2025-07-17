Дженнифер Лопес ответила, выйдет ли она когда-то замуж

Певица и актриса Дженнифер Лопес призналась, что не собирается больше вступать в брак.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

На недавнем концерте Дженнифер Лопес в рамках тура Up All Night один из поклонников стоял с плакатом с предложением выйти за него замуж. Певица заметила мужчину, прочитала надпись и отказала ему.

"Думаю, я с этим закончила. Да, я пробовала несколько раз", - заявила поп-исполнительница со сцены.

Дженнифер Лопес была замужем четыре раза. В 1997-1998 годах она состояла в браке с официантом Охани Ноа, а с 2001 по 2002 год - с танцором Крисом Джаддом. Третьим мужем Дженнифер Лопес стал певец Марк Энтони: они поженились в 2004 году, в 2008-м у них родились близняшки Макс и Эмми, а в 2011-м они развелись.