Мэттью Макконахи похвалили за вежливый жест перед Кейт Миддлтон

Голливудского актера Мэттью Макконахи похвалили за вежливый жест перед принцессой Уэльской Кейт Миддлтон и ее семьей.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Page Six.

Мэттью Макконахи вместе с супругой Камиллой Алвес посетили Уимблдонский чемпионат по теннису. На мероприятии также появились Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми: принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой. Актер поприветствовал членов королевской семьи, когда те направлялись к своей ложе. Артист встал и стал аплодировать супругам и их наследникам.

Интернет-пользователи оценили поступок Мэттью Макконахи.

"Мэттью Макконахи стоя аплодирует принцу и принцессе Уэльским. Какой прекрасный южный джентльмен", "Настоящий класс", "Мэтью всегда был выдающимся парнем", "Макконахи, несомненно, уважает всех, с кем встречается", - писали пользователи X.

Мэттью Макконахи встретился со своей нынешней женой, бразильской моделью и дизайнером Камилой Алвес в 2006 году. Их помолвка состоялась 25 декабря 2011 года. Пара поженилась по католическому обряду 9 июня 2012 года в городе Остин, штат Техас, в котором проживает семья Макконахи. У пары трое детей: дочь Вида Алвес Макконахи (родилась 3 января 2010 года) и сыновья Леви Алвес Макконахи (родился 7 июля 2008 года) и Ливингстон Алвес Макконахи (родился 28 декабря 2012 года).