Алина Загитова объяснила одноразовое питание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему питается не чаще одного раза в день. Ее слова приводит Metro, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсменка призналась, что почти не готовит сама и заказывает доставку. "А питаюсь раз в день не потому, что так хочу. Просто не успеваю. Перекусывать не хочу. Перекусы потом остаются на боках и животе", - отметила Загитова.

Ранее Загитова заявила, что ест один раз в день, отдавая предпочтение мясу, крупам и овощам. "Мне хватает. Когда я голодная, КПД повышается, я злая", - рассказала она. Нутрициолог Александра Ноев предупредила фигуристку о том, что из-за этого у нее могут развиться заболевания желудочно-кишечного тракта.

Загитова - единственная в истории России фигуристка-одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. Она стала олимпийской чемпионкой 2018 года, чемпионкой мира и Европы, а также победительницей финала Гран-при. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, сосредоточившись на работе телеведущей.