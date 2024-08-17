Домохозяйкам назвали китайский лайфхак для спасения квартиры от пыли

Домохозяйкам посоветовали развести кондиционер для белья в воде и обрызгать жидкостью проблемные места в квартире, чтобы в них не скапливалась пыль. Китайским лайфхаком поделились эксперты "ТутНовости", передает Day.Az.

Такой метод поможет бороться с оседанием пыли. Домохозяйкам рекомендуется взять любой кондиционер для белья (подойдет даже самое дешевое средство). Для раствора кондиционер нужно развести с водой в соотношении 1:4, затем хорошо взболтать и залить содержимое в пульверизатор.

Средство следует распылить на особо загрязняемые поверхности, остатки вытереть сухой тряпкой без ворса. Раствор из кондиционера будет препятствовать появлению пыли в доме за счет своих антисептических средств.