Сара Джессика Паркер раскрыла отношение к своей внешности

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер призналась, что не любит свою внешность из-за веса. Соответствующее интервью состоялось в подкасте Glad We Had This Chat с писателем Кэролайн Хиронс, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

59-летняя знаменитость раскрыла, что ей не нравится быть худой и трудно набрать вес. "Многим людям приходится нести свой крест. Мне не нравится быть худой. И если вы встречали моих братьев и сестер, то видели, что у них такая же генетическая структура. Я бы предпочла быть полнее, но мое тело устроено так", - поделилась она.

При этом звезда заявила, что относится к себе значительно лучше, когда, помимо ходьбы, занимается физической активностью. Она рассказала, что ежедневно готовит ужин для своей семьи. "Я люблю свиные или бараньи отбивные", - заключила она.