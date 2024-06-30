Раскрыт секрет экстремального похудения Кэти Перри

Певица Кэти Перри смогла похудеть за короткий срок после того, как начала придерживаться диеты своего мужа Орландо Блума. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

17 июня Кэти Перри анонсировала выход своей песни "Woman's World" и опубликовала фото, на которых позировала в крошечном купальнике. Интернет-пользователи обратили внимание на фигуру певицы. Артистку обвинили в злоупотреблении фотошопом, заявив, что она раньше никогда не была такой стройной. Были и те, кто посчитал, что исполнительница похудела после использования Оземпика - препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа.

Инсайдер из окружения звезд опроверг домыслы интернет-пользователей. По его словам, Кэти Перри избавилась от лишних килограммов благодаря диете Орландо Блума и тренировкам.

"Она любит острую еду, куриные наггетсы и сладкое, но в последнее время она стала более дисциплинированной. Теперь она придерживается системы питания Орландо. Она стала больше тренироваться, потому что хочет организовать несколько концертов в поддержку своего грядущего альбома", - сказал источник.

Инсайдер также отметил, что Кэти Перри отказалась от полуфабрикатов.

Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав.