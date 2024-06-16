62-летняя известная модель раскрыла секрет привлекательности

Известная американская модель Хилари Битар, проживающая в Майами, раскрыла секрет привлекательности. Соответствующее интервью появилось на сайте издания The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, она никогда не беспокоилась о состоянии своей кожи. "Единственному правилу, которому я придерживалась, - не засыпать с макияжем на лице", - заявила Битар.

Кроме того, 62-летняя манекенщица уточнила, что до сих пор избегает косметики, предназначенной специально для борьбы со старением кожи. В своем уходе она не использует ретинол. "Это не изменит мои морщины. Я не хочу наносить на кожу ничего, что заставить ее гореть в течение первых нескольких дней. Это не хорошо", - пояснила она.

Что касается ухода за волосами, то Битар уделяет ему особенное внимание. В беседе с журналистами знаменитость призналась, что начала седеть с 30 лет. "Я прошла через ад, получая негативные комментарии от женщин, рассказывающих мне, насколько это плохо. Я всегда хотела быть защитницей седых волос и говорить, что это просто еще один цвет", - рассказала она.

Также собеседница издания добавила, что с возрастом пряди становится более хрупкими. В связи с этим она посоветовала читательницам не бороться с сединой и натуральным цветом волос. "Все эти красящие продукты и горячие инструменты для укладки наносят такой большой вред, что вы рискуете потерять их", - заключила модель.