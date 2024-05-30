50-летняя Виктория Бекхэм раскрыла свой секрет стройности

Дизайнер Виктория Бекхэм рассказала в интервью журналу Grazia, что ей помогает держать тело в форме, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

50-летняя Виктория Бекхэм призналась, что активно работает над своим внешним видом. По словам дизайнера, она очень дисциплинирована, когда речь заходит о питании, тренировках и работе. При этом знаменитость заявила, что не считает калории.

"Я люблю выпить, я не собираюсь быть одной из тех, кто говорит: "Ах, в бокале вина слишком много калорий". Жизнь слишком коротка. Давайте просто приятно проведем время", - сказала Бекхэм.

Виктория познакомилась с будущим супругом Дэвидом Бекхэмом в 1997 году. Они встретились на футбольном матче, куда девушку позвала ее подруга и коллега по группе Spice Girls Мел Си. Меньше чем через год после знакомства влюбленные объявили о помолвке. 4 июля 1999 года Дэвид и Виктория сыграли свадьбу. У знаменитостей есть сыновья Бруклин, Круз и Ромео и дочь Харпер.