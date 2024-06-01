Джиджи Хадид в сияющем платье снялась в Париже

Супермодель Джиджи Хадид снялась для французского журнала Vogue. Издание опубликовало фото на официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

29-летняя Джиджи Хадид предстала перед камерой в бежевом облегающем платье с декольте, которое полностью было украшено стразами. Визажисты сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах, а стилисты - легкую волнистую укладку. Супермодель позировала в Париже. Таким образом было объявлено о показе Vogue World, который пройдет в столице Франции 23 июня.

В октябре прошлого года появились слухи о романе модели с Брэдли Купером. Тогда Джиджи Хадид впервые заметили на свидании с актером. Пара ужинала в Нью-Йорке. После этого звезд засняли во время прогулки по городу. В начале января модель появилась на публике с матерью артиста, после церемонии вручения премии "Золотой глобус". Семья общалась весь вечер, а после покинула мероприятие на разных автомобилях. В марте Джиджи Хадид и Брэдли Купера засняли за поцелуями в ресторане.

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