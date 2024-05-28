Голливудская актриса Анджелина Джоли кардинально сменила имидж для съемки в новом выпуске журнала Vogue Japan. Издание опубликовало фотографии на своем официальном сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На одном из кадров 48-летняя Анджелина Джоли была запечатлена со светлыми волосами. Голливудская актриса позировала с челкой и цветными прядями. Визажисты сделали ей макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами. На обложке журнала знаменитость предстала в золотистом наряде из весенне-летней коллекции Issey Miyake 1989 года.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все носят фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое - Шайло, Нокс и Вивьен - являются биологическими детьми Анджелины и 60-летнего Брэда Питта. 19 сентября 2016 года актриса подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м.