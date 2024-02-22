43-летняя Жизель Бюндхен в рекламной кампании Balmain

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для рекламной кампании французского бренда Balmain. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

43-летняя манекенщица продемонстрировала наряды из весенней коллекции марки. Так, на одном из кадров она предстала перед камерой в ярко-зеленом комбинезоне с мини-шортами и объемной вышивкой. При этом предмет гардероба был оформлен декольте до талии, которое обнажало часть груди.

Кроме того, знаменитость примерила три мини-платья с глубокими вырезами, также подчеркивающими ее бюст. Известно, что автором снимков стал фэшн-фотограф Рафаэл Паваротти.