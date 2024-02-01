Немецкий бренд сделал проекцию Жизель Бюндхен перед мостом в Лондоне

Немецкий модный бренд Boss спроецировал 10-метровую голограмму супермодели Жизель Бюндхен и южнокорейской звезды Ли Мин Хо перед Тауэрским мостом в Лондоне. Об этом сообщает WWD, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перфоманс был приурочен к запуску новой весенне-летней коллекции бренда.

"Инновации играют важную роль в нашей стратегии, направленной на масштабное воздействие на потребителей и создание чего-то интригующего. Голограмма - это самое актуальное выражение наших исследований и любопытства в использовании возможностей технологии в наших коммуникациях", - сообщил бренд.

Жизель Бюндхен и Ли Мин Хо вошли в команду амбассадоров бренда, среди которых бейсболист Шохей Охтани, теннисист Маттео Берреттини, актриса Сьюки Уотерхаус и модель Адвоа Абоа. Кампанию назвали "путешествием самоопределения". Она также сопровождается серией видеороликов, в которых таланты заявляют, что "выбор за тобой".