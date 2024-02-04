Дизайнер рассказала, как выбрать диван в маленькую квартиру

Главный дизайнер Hoff Светлана Косарева рассказала, на что, кроме удобства и сочетания по стилю, нужно обратить внимание при покупке дивана в небольшую квартиру.

"Первое, что нужно учесть при покупке дивана в любую квартиру, - это его размер, так как он не должен занять 90% помещения. Наши внутренние исследования подтверждают, что клиенты в первую очередь обращают внимание на размер дивана, а потом уже на дизайн и цвет, если речь идет о покупке модели для малогабаритной квартиры. Стандартный размер для маленького помещения - 140X180 (как правило, в кухню-гостиную типовой современной планировки) или 90X140 (для студий)", - начала эксперт.

Она также добавила, что еще один важный критерий при выборе дивана - цвет.

"Важно, чтобы диван не "съедал" пространство, поэтому лучше отдать предпочтение светлым тонам обивки - темные сразу бросаются в глаза и визуально уменьшают площадь комнаты. А если у вас светлые стены, то диван будет гармонично с ними сочетаться. Многие диваны имеют обивку со специальными пропитками, поэтому стоит обратить на это внимание и не бояться светлых тканей", - рассказала Светлана Косарева.

По мнению дизайнера, также стоит избегать моделей с узорами: любой принт на габаритной мебели сразу привлекает внимание и уменьшает размер пространства. Если хочется яркости, то лучше добавить акцентные подушки.

"Старайтесь отдавать предпочтения моделям с закругленными углами и плавными формами, так как прямоугольные диваны всегда кажутся больше, чем они есть на самом деле. Тем более, что в последние годы такие модели стали трендовыми. И лучше всего остановиться на прямых моделях - угловые диваны непрактичны для маленькой комнаты, обычно они имеют большие габариты и занимают много места. Я бы отдала предпочтение моделям на ножках, так как они выглядят более элегантными и под ними видна часть пола, что всегда создает ощущение дополнительного пространства и облегчает процесс уборки", - посоветовала дизайнер.

Она также отметила, что диван в маленькой квартире - многофункциональная вещь, поэтому многие стараются выбирать модели со спальным местом.

"В сложенном виде такие модели занимают гораздо меньше места, чем классические "книжки". Но есть один нюанс: важно, чтобы перед диваном было достаточно свободного пространства. Если комната узкая, разложенный диван может упереться, например, в шкаф у противоположной стены. Есть еще специальные небольшие диваны для сна со спальным местом с пружинами и металлокаркасом, чтобы отдых был полноценным и комфортным", - заключила Светлана Косарева.

Gazeta.ru