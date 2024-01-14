Эмили Ратаковски снялась в купальнике в стиле 1980-х

Модель Эмили Ратаковски снялась в новой рекламной кампании энергетического напитка Alani Nu. Фотографии появились в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед камерой 32-летняя Эмили Ратаковски позировала в образе в стиле 1980-х. Знаменитость была одета в белый слитный купальник с вырезом на животе, который подчеркнул ее пресс. Модель также добавила к наряду укороченную джинсовую куртку, белые кеды, высокие носки и серьги в форме вишни. Визажисты сделали звезде макияж с ярко-розовыми помадой и румянами. Эмили также уложили волосы.

В 2018 году Ратаковски вышла замуж за продюсера Себастьяна Бир-Маккларда спустя несколько месяцев отношений. В 2021-м в семье знаменитостей произошло пополнение. У пары родился сын, которого назвали Сильвестр. В июле 2022 года Эмили Ратаковски рассталась со своим мужем. Причиной развода послужили измены со стороны продюсера. После этого модель замечали на свиданиях с шоуменом Питом Дэвидсоном, диджеем Орацио Риспо и комиком Эриком Андре. Весной 2023-го Эмили засняли за поцелуями с певцом Гарри Стайлсом. В конце октября Ратаковски заметили в объятиях актера Стефана Бака в Париже.