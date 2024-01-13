Звезда «Сумерек» снялась в грязных носках и шортах

Актриса и посол дома моды Chanel Кристен Стюарт стала лицом нового выпуска журнала Variety. Снимок опубликовали в Instagram издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед камерой она позировала на полу в белых шортах, блестящем топе и высоких носках. Образ завершили массивные кольца. Ей также сделали укладку с рваной стрижкой и легкий макияж. Однако внимание поклонников привлекли ее носки - на стопах они были грязными.

В интервью с журналистами она рассказала о работе в кино и предстоящем режиссерском дебюте.

"Я не буду сниматься ни в каком фильме, пока не сделаю этот фильм. Не могу дождаться, когда мои агенты это прочитают", - пошутила Кристен Стюарт.