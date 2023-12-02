Сколько стоило самое дорогое украшение королевы Елизаветы, которое она не носила

Всем известно, что в королевской шкатулке немало драгоценностей. Однако одно украшение Елизаветы II было особенно дорогим.

Елизавета II могла похвастаться настоящей сокровищницей. В ее шкатулке было немало драгоценностей. Самое дорогое из них, диадема Oriental Circlet, по данным Woman & Home, оценивается примерно в 8,18 миллионов долларов.

Но что удивительно, королева его никогда не носила. Почему же?

Дизайн диадемы был разработан прапрадедом Елизаветы принцем Альбертом в середине XIX века - это был подарок для его жены, королевы Виктории. Изначально тиара была украшена 2600 бриллиантами, но чуть позднее ее уменьшили в размерах. Как и принято в королевских семьях, диадема позднее была унаследована королевой Александрой, затем она перешла к королеве Марии, от нее - к королеве Елизавете, пока, наконец, очередь не дошла до Елизаветы II.

Елизавета II не носила тиару. Эксперты утверждают, что это связано с ценностью украшения, полученного ею по наследству. Настоящий музейный экспонат! Последняя монаршая особа, которую видели в этой диадеме, была королева-мать.

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