Копия деда и актер: каким стал самый красивый внук Жан-Поля Бельмондо и почему за ним стоит следить

Виктор Бельмондо родился в семье сына знаменитого актера, гонщика Поля Бельмондо, и итальянской телеведущей Луаны Тенки. Кино под влиянием деда он увлекся еще в детстве: с удовольствием смотрел фильмы с Бельмондо, а потом сам увлеченно разыгрывал перед домашними различные сценки.

Родители не воспринимали устремления сына всерьез: подурачится, да бросит. Может, видели Виктора в другом деле, а может, и боялись, что на парня обрушится безжалостное общественного мнение, ведь, возьмись он за актерство профессионально, сравнений не избежать.

Но Виктор явно не из тех, кто пасует перед трудностями. Да и что бояться сравнений - парень и так вырос копией своего знаменитого деда. Будь он даже автомехаником, все равно нашлись бы те, кто обязательно указал бы на это.