«Женщина в хороших туфлях никогда не будет некрасивой»: 10 лучших цитат Коко Шанель

Сегодня день рождения женщины, перевернувшей модную индустрию и навсегда оставившей в ней яркий, ни с чем не сравнимый след. Мы говорим, конечно, о Коко Шанель - 19 августа 2019 года исполняется 137 лет со дня ее появления на свет. По этому случаю мы собрали 10 самых памятных и крылатых цитат дизайнера - о жизни, моде и любви.

Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться.

Поняв, что все мужчины - дети, вы поймете все.

Остерегайтесь оригинальности - в женской моде оригинальность может привести к маскараду.

У моды две цели: удобство и любовь. А красота возникает, когда мода добивается этих целей.

Одевайтесь всегда так, будто сегодня вы встретите врага.

Не тратьте время на то, чтобы пробить стену. Тратьте время на то, чтобы организовать в ней дверь.

Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа.

Подлинное счастье стоит недорого: если за него приходится платить высокую цену, значит, это фальшивка.

Моду нельзя называть модой, если ее не носят на улице.

Женщина в хороших туфлях никогда не будет некрасивой.

Bazaar