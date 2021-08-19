«Женщина в хороших туфлях никогда не будет некрасивой»: 10 лучших цитат Коко Шанель

Сегодня день рождения женщины, перевернувшей модную индустрию и навсегда оставившей в ней яркий, ни с чем не сравнимый след. Мы говорим, конечно, о Коко Шанель - 19 августа 2019 года исполняется 137 лет со дня ее появления на свет. По этому случаю мы собрали 10 самых памятных и крылатых цитат дизайнера - о жизни, моде и любви.
Чтобы быть незаменимой, нужно все время меняться.
Поняв, что все мужчины - дети, вы поймете все.
Остерегайтесь оригинальности - в женской моде оригинальность может привести к маскараду.
У моды две цели: удобство и любовь. А красота возникает, когда мода добивается этих целей.
Одевайтесь всегда так, будто сегодня вы встретите врага.
Не тратьте время на то, чтобы пробить стену. Тратьте время на то, чтобы организовать в ней дверь.
Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа.
Подлинное счастье стоит недорого: если за него приходится платить высокую цену, значит, это фальшивка.
Моду нельзя называть модой, если ее не носят на улице.
Женщина в хороших туфлях никогда не будет некрасивой.