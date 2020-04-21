Джессика Альба и Белла Хадид сами стригутся на карантине - ФОТО

В условиях карантина отказаться от привычной бьюти-рутины пришлось всем, даже голливудским звездам. Джессика Альба отчаялась дождаться открытия салонов красоты и устроила парикмахерскую прямо у себя дома. В роли мастера по волосам выступила сама актриса.

С помощью звездного стилиста Джен Аткин она смогла постричься. Джессика созвонилась с Джен по видеосвязи и получила мастер-класс в режиме онлайн. Джен показывала, как держать пряди, а смелая актиса следовала ее советам с ножницами в руках.

Результат своего преображения Джессика презентовала поклонникам. Она подравняла концы волос. "О да, это случилось", - прокомментировала гордая актиса. Она вошла во вкус и даже занялась стрижкой мужа Кэша Уоррена. Кажется, Альбе уже можно задуматься о смене профессии после карантина.

Но не только Джессика занялась прической под руководством звездного стилиста. Джен Аткин помогла и Белле Хадид. Модель изменила свою челку и осталась довольна результатом. Джен тоже явно гордится своими ученицами.

Вazaar.ru