Больше не холостяк - Ричард Гир женился - ФОТО

Похоже, один из главных голливудских холостяков Ричард Гир женился в третий раз. Об этом инсайдеры сообщили вчера: выяснилось, что отношения актер и его возлюбленная Алехандра Сильве узаконили еще в начале месяца, а вот свадебная церемония состоится 6 мая в доме Гира в Нью-Йорке. На свадьбу пара планирует позвать только самых близких родственников и друзей.

Об отношениях 68-летнего голливудского актера и 35-летней бизнесвумен стало известно еще три года назад, а предложение своей возлюбленной Гир сделал в конце прошлого года. Именно тогда фоторепортеры впервые заметили заветное кольцо на ее безымянном пальце.

Для 35-летней Сильвы этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за сыном горнодобывающего магната Робертом Фридландом. В 2012 году Алехандра родила от него сына Альберта. Гир же был женат дважды: в 1991 году актер связал себя узами брака с моделью Синди Кроуфорд (этот брак продлился четыре года), а в 2002-м женился на актрисе Кэри Лоуэлл, которая еще до бракосочетания успела родить ему сына Гомера. И только в 2016-м они официально развелись.

Elle.ru