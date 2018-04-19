Почему с возрастом сложнее заводить друзей? - ФОТО

В детстве и юности человек практически не обременен никакими обязательствами - за исключением учебы, конечно. Также до конца еще не сформировались представления о "комфортной жизни": далеко не все в молодости однозначно понимают, что доставляет им больше всего удовольствия, а что заставляет испытывать дискомфорт. Все это дает хорошую почву для заведения новых друзей, которым, с одной стороны, можно посвящать много времени, а с другой, удовлетворять потребность в общении без лишних споров и напряжения сил.

В зрелом возрасте ситуация кардинально меняется: времени становится все меньше, помимо работы появляются обязательства перед семьей, и на дружбу часто не остается нужного количества времени. А без постоянного общения и вкладывания сил любые отношения распадаются -практически невозможно быть хорошими друзьями без регулярного общения. Кроме того, сформировавшийся человек отлично знает, что такое "комфортная жизнь", и часто не готов идти на уступки ради кого бы то ни было. Поэтому если вы вдруг поняли, что у вас есть насущная потребность завести новых друзей, будьте готовы работать над собой, искренне интересоваться чужой жизнью, уделять знакомым время и силы и идти на компромиссы, а в чем-то даже быть снисходительным к ним - без этого не обойтись.

ИСЧЕЗАЮТ ПОВОДЫ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА

Помните, как в детстве было легко заводить новых друзей? А все потому, что люди куда более активны именно в юности: всевозможные кружки, курсы, школа, университет, тематические вечеринки, спортивные секции - поводов для новых знакомств было очень много. Ситуация меняется, когда человек взрослеет: к сожалению, у многих людей жизнь ограничивается в пределах дома и работы, а в такой ситуации достаточно трудно завести новых друзей - все же число коллег и соседей ограничено, да и разнообразия людей здесь также не наблюдается. Поэтому важно, если вы ставите перед собой задачу обзавестись новыми знакомыми, не сидеть сложа руки, а действовать: составлять интересные варианты проведения досуга и жить активной социальной жизнью - тогда вы даже сами не заметите, как вокруг вас появятся интересные люди, с которыми захочется общаться.

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ В ПРОШЛОМ

Впрочем, далеко не все можно объяснить нехваткой времени или отсутствием поводов для новых знакомств. Зачастую у людей бывают проблемы куда серьезнее - например, человек не может забыть предательства друзей, что влечет за собой разочарование в отношениях с людьми. Очень трудно заставить себя поверить новому человеку в своем окружении, если уже было несколько неудачных историй. В этом случае стоит попробовать пересилить себя и все же пойти на контакт - все-таки без настоящих друзей человеку приходится в жизни нелегко. Если самостоятельно решить психологические проблемы не получается, нужно обратиться к грамотному специалисту - не стоит недооценивать эту проблему: в конце концов, отсутствие веры в дружбу токсично и может рано или поздно сказаться на ваших отношениях с партнером и близкими родственниками.

НЕСЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДРУЖБЕ

Так сложилось, что сегодня со всех сторон человеку внушают, будто почти единственные важные отношения в жизни - это отношения с партнером. Об этом говорят и с экранов телевизоров, и со страниц журналов, в то время как значение дружбы само собой нивелировалась и обесценилось. Такое положение дел в корне ошибочно и часто приводит к тому, что человек чувствует себя в различных трудных жизненных ситуациях одиноким - особенно если рядом нет того самого партнера, на которого было потрачено столько сил. Дружба является одной из важнейших составляющих человеческой жизни, и в детстве все прекрасно об этом знают и готовы жертвовать многим ради "товарища", но со временем по разным причинам забывают об этом. Не стоит поддаваться стереотипам общества и забывать близких людей, как только появится собственная семья - настоящим друзьям всегда должно найтись место в вашей жизни: будьте уверены, в будущем они вам точно пригодятся, а вы - им.

ЗАМЕНА ДРУЖБЫ "ДОБРЫМ ЗНАКОМСТВОМ"

Многие люди в зрелом возрасте теряют грань между хорошими знакомыми и настоящими друзьями. Это происходит скорее в силу собственных заблуждений: если вам весело сходить с кем-то в кино или бар, это еще совсем не значит, что вы друг для друга близкие люди. Конечно, наличие "комфортных людей" делает жизнь легче и приятнее, однако редко кто из их числа приедет к вам в случае беды или острой необходимости, да и вы сами вряд ли обратитесь за помощью к человеку, с которым любите лишь ходить на вечеринки. Не всякому встречному можно признаться в собственных слабостях и проблемах, для этого нужно доверять собеседнику и считать его частью своей жизни, иначе вы не будете с ним максимально откровенны, а иногда только искренний разговор в состоянии спасти от психологических проблем. Именно поэтому так важно иметь настоящих друзей - дорожите ими, не слишком растрачивая силы на новых знакомых: помните, что поговорка "старый друг лучше новых двух" придумана не зря.

Elle.ru