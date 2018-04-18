5 интересных фактов о новой избраннице Брэда Питта - ФОТО

Недавно СМИ сообщили о новом романе Брэда Питта: 54-летний актер, по словам инсайдеров, влюблен в профессора Массачусетского технологического института, архитектора и просто красавицу, 42-летнюю Нери Оксман. Мы решили рассказать поподробнее о новой возлюбленной голливудского актера, который, к слову, пока так и не развелся с Анджелиной Джоли.

Служила в армии

Нери находится в отличной физической форме и демонстрирует стройную фигуру даже в строгих деловых образах. Наша героиня привыкла держать себя в тонусе после трехлетней службы в военно-воздушных силах Израиля, так что Оскман может смело тренировать Брэда перед съемками в военных блокбастерах.

Могла стать врачом

После службы в армии Нери поступила на медицинский факультет, но, отучившись два года, поняла, что выбрала не ту профессию. Оксман бросила вуз и отправилась изучать архитектуру в Израильский технологический институт, а затем закончила престижную Лондонскую школу архитектуры.

Была замужем

Если Брэд Питт дважды отправлялся под венец, то Нери Оксман выходила замуж лишь единожды: ее избранником стал американский композитор Освальдо Голихов, автор музыки к нескольким фильмам и обладатель премии "Грэмми" в номинациях "Лучшая современная классическая композиция" и "Лучшая запись оперы". В браке детей у пары так и не появилось.

Создает одежду будущего на 3D-принтере

С 2005 года Нери живет в США, где занимается научной и преподавательской работой, получив профессорское звание и докторскую степень. Главным детищем нашей героини стала исследовательская группа Mediated Matter, которая разрабатывает 3D-принтеры и создает при их помощи одежду будущего и воспроизводит технологии насекомых и других представителей органического мира. Работы Оксман и ее коллег стали экспонатами многих известных музеев - например, они выставлялись в Центре Жоржа Помпиду в Париже, Бостонском музее изобразительных искусств, Музее современного искусства в Нью-Йорке и других.

Очаровала Брэда Питта

Нери и Брэд познакомились в прошлом году, тогда они вместе работали над проектом, но довольно быстро дружба переросла в более теплые отношения. По словам инсайдеров, Питт влюбился в новую знакомую, когда его бракоразводный процесс с Анджелиной Джоли был в самом разгаре. Брэд, не скрываясь, приезжал на лекции Оксман и даже согласился сделать несколько снимков с ней и ее студентами, а в феврале пара вместе побывала в Южной Африке на конференции Design Indaba.

bazaar.ru