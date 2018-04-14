14 апреля 2018

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14 апреля 2018 11:31

3 звездных романа, о которых вы не знали - ФОТО

Николь Кидман и Ленни Кравиц

Да, они встречались. И даже более того, в далеком 2003-м были помолвлены. Причем известно это стало только год назад: Кидман призналась, что Ленни - отличный парень, с которым она по‑прежнему в прекрасных отношениях.

Ферги и Джастин Тимберлейк

Ему было 16, ей - 23. Шансов на светлое будущее у пары, конечно, было мало, но тем не менее: эти двое вместе выглядели просто потрясающе. Потом у Джастина случилась Бритни Спирс, а у Ферги - головокружительная карьера в The Black Eyed Peas.

Натали Портман и Моби

У актрисы и певца действительно был роман, но, к сожалению (а может и нет), очень краткосрочный. Надо отдать должное: Портман и Моби оказались невероятно умелыми конспираторами - никто до сих пор не знает, в каком именно году пара встречалась.

bazaar.ru


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