7 фильмов, основанных на реальных историях любви - ФОТО

"Анна и король", 1999

Фильм снят по мемуарам учительницы, путешественницы и общественного деятеля Анны Леонуэнс, которая более 5 лет преподавала английский язык и культуру для 39 жен и 82 детей короля Сиама (ныне Таиланд) в 1860-х годах. Анна неоднократно проявляла свою независимость и отстаивала собственное мнение по разным вопросам при разговоре с королем, чем задевала его самолюбие. Впоследствии миссис Леонуэнс спасла жизнь королю и его семье во время заговора, организованного одним из министров. Главную роль в картине исполнила Джоди Фостер.

"Игры разума", 2001

История о талантливом математике, лауреате Нобелевской премии Джоне Нэше, страдавшем шизофренией. Кроме достижений и трудностей, с которыми сталкивался гений, в фильме показана искренняя любовь его преданной жены Алисии Лард.

"Переступить черту", 2005

Биографическая история известного кантри-певца Джонни Кэша и его второй жены Джун Картер. Об этой женщине Джонни, которого сыграл Хоакин Феникс, мечтал более 10 лет. Их семейная жизнь оказалась непростой: наркотическая зависимость, семейные и психологические проблемы - со всем этим может справиться только великая любовь. За роль Джун Картер Риз Уизерспун получила "Оскар".

"Запретная любовь", 2008

В фильме рассказывается об известном поэте Дилане Томасе, который, будучи в браке, встретил свою первую любовь Веру Филлипс и заново влюбился. Непростые отношения между возлюбленными мастерски сыграли Кира Найтли и Мэттью Риз.

"Ешь, молись, люби", 2010

Экранизация автобиографической повести Элизабет Гилберт о том, что испытания - это возможность изменить жизнь к лучшему. Когда героиня, которую сыграла Джулия Робертс, в один момент поняла, что несчастна, она отправилась в увлекательное путешествие. Там она обрела не только счастье, но и любовь в виде обворожительного Фелипе (в реальной жизни Жозе) в исполнении Хавьера Бардема.

"Вселенная Стивена Хокинга", 2014

Фильм рассказывает о жизни и научных достижениях физика-теоретика Стивена Хокинга и его супруги Джейн Уайлд. Познакомившись еще студентами в Кембридже, они сразу почувствовали тягу друг к другу, несмотря на различные интересы и взгляды на мир. Вскоре после их знакомства Хокинг узнал о своем заболевании - боковом амиотрофическом склерозе, которое впоследствии привело к параличу. Врачи отвели Стивену Хокингу два года жизни, на тот момент ему был 21 год. Вопреки неутешительным прогнозам, ученый смог построить семью и карьеру с помощью близких ему людей. За роль выдающегося астрофизика Эдди Редмэйн был удостоен премии "Оскар".

"Королева пустыни", 2015

Фильм по мотивам биографии британской писательницы и путешественницы Гертруды Белл. Будучи дочерью богатых родителей, девушка не испытывает интереса к светской жизни лондонских аристократов. Гертруда (Николь Кидман) отправляется в путешествие на Восток, где влюбляется в сотрудника посольства Генри Гадогана (Джеймс Франко).

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