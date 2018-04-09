Идеальный партнер – Если он говорит вам эти 13 вещей

Вот как узнать, является ли ваш парень тем самым. Если он скажет эти 13 вещей, то человек полностью вам подходит:

1. "Ты прекрасна - внутри и снаружи"

Мой парень сказал это мне на ранней стадии в наших отношениях и мое сердце растаяло. Ваш парень ценит все в вас.

2. "Я люблю твою улыбку"

Это тот человек, который захочет провести всю свою жизнь, пытаясь заставить вас улыбаться снова и снова.

3. "Это мое мнение"

Если ваш человек готов дать вам свое честное мнение о сложной ситуации или новом платье, которое вы купили, вы хотите услышать его (ну, в основном). Он так заботится.

Но он знает, что у вас есть свой собственный ум и вы лучше всего знаете, что подходит вам.

4. "Как ты думаешь?"

Ваш парень спрашивает ваше мнение, потому что это важно для него. Вы для него важны.

5. "Я поддерживаю тебя"

Он не вы, он не собирается всегда соглашаться с вашим каждым действием. В то же время, если он может поддерживать ваши решения, у вас замечательный парень.

6. "Извини"

Если человек признает ошибки и может учиться на своем опыте, то хватай его и не задумывайся! Это тот, кто не скрывает свои недостатки, готов расти и стать лучшим человеком.

7. "Ты выглядишь превосходно!"

Несмотря на то, что вам нужно знать, что он любит вас за вашу индивидуальность, комплименты, подобные этим, будут сохранять ваши отношения потрясающими.

8. "Ты сможешь!"

Будь то большая презентация на работе или тяжелый разговор, который ждет вас с членом семьи, ваш мужчина знает, что вы уверенная женщина со способностями. Он ваш самый главный "болельщик".

9. "Я позабочусь"

Когда вы болеете или не успели сделать важные дела, он говорит вам, что побеспокоится об этом. И сделает это, уменьшая ваше бремя и делая вас счастливее.

10. "Ты веселая"

Ваш парень уделяет внимание вашему чувству юмора, ведь смех - отличное средство для борьбы со стрессом. Пары, которые смеются вместе, остаются вместе. А кому не нужна легкость и радость?

11. "Я тебе доверяю"

Доверие - это грандиозная сделка для парней. Если ваш человек может быть уязвим с вами и доверять вам, высказывая самые глубокие желания и секреты, вы создаете нерушимую связь.

12. "Я люблю тебя"

Разумеется, он должен сказать вам это.

Он не должен говорить это каждый день. Но он должен сказать это, когда считает нужным.

13. "Я знаю"

С этим заявлением он признает свои чувства. После слов "Я знаю", больше ничего не нужно говорить. Вместо этого, прикосновение, объятия и даже слезы, они говорят о многом. Этот человек будет с вами, когда вы испытаете серьезное разочарование или потерю в самый эмоциональный, болезненный час.

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