5 психологических трюков, которые сделают вас более привлекательной

Чтобы привлекать к себе людей, очень важно не только относиться с эмпатией к окружающим, но и уметь быть самой собой. Беречь свою идентичность, не подражать другим людям, не пытаться казаться кем-то другим - все это имеет решающее значение.

Для того, чтобы стать по-настоящему привлекательной, недостаточно одной лишь интересной внешности с красивым лицом, глазами и фигурой. Настоящая привлекательность, которая завораживает, интригует и волнует нашу душу, далеко выходит за рамки видимого.

В нашей культуре часто преувеличивают роль физической красоты. Поэтому часто мы считаем хорошим все красивое и приписываем положительные личностные качества физически привлекательным людям.

Со временем каждый из нас накапливает жизненный опыт, позволяющий понять, что далеко не всегда наши ожидания сбываются. Мы осознаём, что быть привлекательной не ограничивается тем, чтобы быть красивой. Настоящая привлекательность подразумевает внутренний свет человека, гармонию его удовольствий, ценностей и целей.

Сегодня нам хотелось бы порассуждать о том, что скрывается за истинной привлекательностью человека. Чтобы достичь ее, нам необходимо каждый день работать над собой. Существует ряд интересных стратегий, которые позволяют развить в себе важные качества, которые сделают нас по-настояшему привлекательными в глазах других людей.

В этой статье мы поделимся с тобой 5 психологическими хитростями, которые сделают тебя более привлекательной и яркой.

1. В основе настоящей привлекательности всегда лежит уверенность в себе

Оставайся уникальной и неповторимой! Уверенные в себе люди завораживают и вызывают интерес у других людей. Самое главное - будь осторожнее, не допускай, чтобы уверенность и доверие к себе превращались в гордость и самолюбование.

Здоровая уверенность в себе подразумевает не только принятие своих сильных сторон и достоинств, но и осознание своих недостатков.Такой человек прекрасно понимает, в чем заключаются его минусы, и постоянно работает над своим самосовершенствованием.

С другой стороны, наша уверенность в себе зависит от других базовых качеств.

К ним относятся здоровые самооценка и самовосприятие, а также характерная скромность, которая позволяет сохранить близость с другими людьми.

Секрет уверенности в себе скрывается в гармонии всех этих концептов.

2. Будь уникальной и неповторимой - это твоё преимущество

В мире похожих личностей и вкусов сильно выделяется человек, способный сохранить свою уникальную сущность. Очень часто нам кажется, что проявление индивидуальности может привести к социальной изоляции, критике и даже отторжению обществом.

Нос с горбинкой, лишние килограммы, непропорциональные черты лица, слишком высокий или низкий рост... Все это способно стать серьёзным препятствием к привлечению окружающих людей, негативным образом сказываясь на нашей уверенности в себе. В результате мы начинаем считать, что с такими внешними данными мы не вызовем искреннего интереса у других людей, начинаем сомневаться в своих силах.

Для того, чтобы этого не происходило, ни в коем случае нельзя терять уверенность в себе.

Необходимо научиться демонстрировать окружающим свою уникальность, свой неповторимый внутренний мир. Пускай они видят, что ты способна быть счастливой такой, какая ты есть.

Именно твои особенности делают твою личность неповторимой и уникальной.

3. Сила языка тела

Привлекательность начинается с нашего взгляда. Необходимо уметь устанавливать с окружающими зрительный контакт.

Также рекомендуется внимательно относиться к положению своего тела: например, скрещённые ноги и руки являются серьёзным препятствием, если мы хотим вызвать доверие к себе.

Чтобы показать собеседнику своё внутреннее спокойствие, необходимо использовать различные жесты. Не стоит недооценивать силу жестов рук и головы, улыбку. Они демонстрируют твой интерес к собеседнику. Твоё тело способно вызывать доверие и создавать близость.

4. Эмпатия в общении

Человек, демонстрирующий близость, умеющий слушать и общаться с эмпатией, постепенно становится более привлекательным в глазах других.

Люди, которые постоянно говорят только о себе и пытаются преподнести себя с выгодной стороны, преувеличивая свои достоинства, способности и умения, создают некомфортную обстановку и дистанцию.

Каждому из нас нужно научиться создавать близость. Если ты хочешь быть по-настоящему привлекательной, необходимо уметь показывать свою идентичность, иметь искренний интерес к собеседнику и не относиться к нему свысока.

5. Найди свою изюминку

Как мы уже говорили, человек, желающий полностью соответствовать общественным нормам, стандартам и вкусам, постепенно растворяется в безликом океане посредственности. В итоге он перестаёт выделяться.

Если ты хочешь привлекать внимание и взгляды окружающих даже в толпе, необходимо найти свою изюминку - деталь, которая выделит нас в этом безликом море толпы. Благодаря этой изюминке люди станут запоминать нас и обращать своё внимание на нашу личность.

Кому-то из нас нравится стиль пин-ап или оригинальная стрижка, классические туфли, галстук-бабочка или неформальный стиль одежды.

Безусловно, наша оригинальность должна гармонировать с нашей внешностью и нашим внутренним я. Не стоит притворяться, примеряя на себя чужой образ - это отдалит нас от своей природы и принесёт обратный эффект.

Наконец, стоит отметить, что надо всем этим можно и нужно работать.

Как правило, осознание этих концептов приходит к человеку само по себе, по мере того, как он накапливает свой жизненный опыт и лучше узнает самого себя. Иными словами, только когда мы хорошо узнаем самих себя, мы начинаем понимать, какие именно стороны стоит развивать в себе.

Мы осознаём, откуда именно берутся наши сильные стороны и где рождается магия, привлекающая взгляды окружающих к нашей личности.

Ещё одна важная деталь: как только ты становишься привлекательной в глазах окружающих, этот дар нужно уметь сохранить.

Если ты веришь в саму себя, ты сможешь создать гармоничные отношения с другими людьми. Это могут быть отношения друзей, пары или коллег. В любом случае они станут длительными и плодотворными.

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