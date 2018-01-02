9 причин, почему мужчины не торопятся жениться - ФОТО

Неудачный опыт родителей
Одной из самых частых причин нежелания мужчины - да и, к слову сказать, женщины - создавать семью являются детские травмы, связанные с проблемами между родителями. Постоянные скандалы и тем более развод вряд ли могут вдохновить кого бы то ни было на повторение такого подвига. Хорошо, если перед глазами был и более удачный опыт брака, однако это случается не всегда. В подобной ситуации девушке предстоит особенно долгая работа по выстраиванию отношений: придется доказывать, что семья - это не такое уж плохое изобретение.
Распад собственного брака
Бытует мнение, что мужчина, уже побывавший в браке, более опытный в семейных делах, чем какой-нибудь юнец, и потому отлично подходит на роль мужа. Однако это не всегда так: во-первых, именно он мог быть причиной развода, и тогда не совсем понятно, в чем же заключается его "мудрость". Ну а во-вторых, если причиной краха отношений являлась жена, то легко себе представить, какую "прививку" от семейной жизни она могла ему сделать.
Инфантилизм
Современное общество во многом способствует тому, что люди склонны искать в жизни только наслаждения, а ответственность перекладывать на кого-нибудь другого. В принципе, это не катастрофическое поведение, жить хорошо хочется всем, однако прежде мужчины с такими устремлениями порицались обществом в силу традиций и сложившихся стереотипов как слишком инфантильные люди. Но все меняется, и сегодня мало кто готов так легко отказаться от собственных планов (вроде путешествий и покупки квартиры), которые легче реализовать в одиночку, чем с постоянной спутницей жизни и детьми.
Желание сохранить независимость
Продолжением предыдущего пункта является желание сохранить независимость. Как известно, для мужчины особенно характерно стремление к самостоятельности (по крайней мере, внешней) и свободе выбора - либо все будет так, как хочет он, либо никак. Сомнительным компромиссом в этом случае является абсолютная покорность женщины, которая не только не обременяет мужчину собственным мнением, но еще и помогает в быту. Однако, согласитесь, далеко не каждая захочет такой судьбы, так что если ваш избранник относится к числу столь властных людей, может, стоит лишь порадоваться, что свадьба так и не состоялась?
"Творческая личность"
Одной из разновидностей мужчин, боящихся потерять свою независимость, является человек, связавший свою жизнь с творчеством. Музыкант, писатель, художник - многие представители этой профессии искренне полагают, что любовь всего одной женщины, может быть, и хороша для кого-то, но точно не для них и их гениальности. Вспомните нашумевший фильм "Мама!": Хавьер Бардем как раз является ярким представителем подобного типажа. В общем, не торопитесь становиться музой такого человека - это интересное занятие, но весьма редко приводит к стабильному браку.
Не видит смысла: зачем?
А действительно, зачем жениться, когда можно все получить и так? Как мы знаем, прежде, если мужчина общался с девушкой в течение двух-трех месяцев, наведывался к ней в дом (а вернее, в дом ее семьи) и после всего не делал предложение, ему отказывали в дальнейших визитах. Естественно, это способствовало тому, что молодой человек скорее решался на важный шаг - и не только ради секса, но и ради женского внимания, заботы и общения, которого не хватает в "суровом мужском мире". Сегодня дела обстоят иначе (во многом - и слава богу), и мы не призываем возвращаться к обновленной версии домостроя, однако здравая мысль в том, чтобы не давать мужчине "все и сразу", есть. В конце концов, правило трех свиданий (хотя бы) по-прежнему вполне актуально, если ваша конечная цель - замужество.
Его сомнения и ваша настойчивость
Мужчины не любят делать того, чего от них все ждут, и тем более когда на них по этому поводу давят со всех сторон - собственные родители, родственники девушки и, конечно, сама избранница. Свой характер надо проявлять, но о собственном желании выйти замуж, если так уж не терпится, лучше намекать, а не говорить в лоб. Например, можно вместе сходить в гости к вашим счастливым женатым друзьям, чтобы мужчина увидел, что в браке как таковом страшного не так уж много и жизнь на этом не заканчивается, а только начинается.
Разные взгляды на будущее
Если у пары различные взгляды на будущее - допустим, она хочет детей, а он придерживается философии child free, - то это также служит камнем преткновения на пути к помолвке. Конечно, резонно спросить: почему же он просто не разорвет отношения? Здесь все просто: во-первых, этот вопрос стоит задать и самой себе, а во-вторых, надежда умирает последней, и молодой человек может надеяться, что девушка в итоге все же примет его точку зрения. В любом случае планы на будущее стоит обсуждать с партнером в первые этапы отношений, а не тогда, когда уже будет жаль потраченного времени и сил.
На самом деле нет любви
Наконец, не стоит забывать и о самой банальной причине, почему молодой человек не торопится делать предложение: возможно, он просто разлюбил свою избранницу. По инерции отношения могут продолжаться достаточно долго, пока один из партнеров не найдет более подходящий вариант: многим в это трудно поверить, но мужчины не лишены романтики, и они так же, как и женщины, хотят жениться на той, которую они действительно любят.
elle.ru