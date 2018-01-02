9 причин, почему мужчины не торопятся жениться - ФОТО

Одной из самых частых причин нежелания мужчины - да и, к слову сказать, женщины - создавать семью являются детские травмы, связанные с проблемами между родителями. Постоянные скандалы и тем более развод вряд ли могут вдохновить кого бы то ни было на повторение такого подвига. Хорошо, если перед глазами был и более удачный опыт брака, однако это случается не всегда. В подобной ситуации девушке предстоит особенно долгая работа по выстраиванию отношений: придется доказывать, что семья - это не такое уж плохое изобретение.

Распад собственного брака

Бытует мнение, что мужчина, уже побывавший в браке, более опытный в семейных делах, чем какой-нибудь юнец, и потому отлично подходит на роль мужа. Однако это не всегда так: во-первых, именно он мог быть причиной развода, и тогда не совсем понятно, в чем же заключается его "мудрость". Ну а во-вторых, если причиной краха отношений являлась жена, то легко себе представить, какую "прививку" от семейной жизни она могла ему сделать.

Инфантилизм

Современное общество во многом способствует тому, что люди склонны искать в жизни только наслаждения, а ответственность перекладывать на кого-нибудь другого. В принципе, это не катастрофическое поведение, жить хорошо хочется всем, однако прежде мужчины с такими устремлениями порицались обществом в силу традиций и сложившихся стереотипов как слишком инфантильные люди. Но все меняется, и сегодня мало кто готов так легко отказаться от собственных планов (вроде путешествий и покупки квартиры), которые легче реализовать в одиночку, чем с постоянной спутницей жизни и детьми.

Желание сохранить независимость

Продолжением предыдущего пункта является желание сохранить независимость. Как известно, для мужчины особенно характерно стремление к самостоятельности (по крайней мере, внешней) и свободе выбора - либо все будет так, как хочет он, либо никак. Сомнительным компромиссом в этом случае является абсолютная покорность женщины, которая не только не обременяет мужчину собственным мнением, но еще и помогает в быту. Однако, согласитесь, далеко не каждая захочет такой судьбы, так что если ваш избранник относится к числу столь властных людей, может, стоит лишь порадоваться, что свадьба так и не состоялась?

"Творческая личность"

Одной из разновидностей мужчин, боящихся потерять свою независимость, является человек, связавший свою жизнь с творчеством. Музыкант, писатель, художник - многие представители этой профессии искренне полагают, что любовь всего одной женщины, может быть, и хороша для кого-то, но точно не для них и их гениальности. Вспомните нашумевший фильм "Мама!": Хавьер Бардем как раз является ярким представителем подобного типажа. В общем, не торопитесь становиться музой такого человека - это интересное занятие, но весьма редко приводит к стабильному браку.

Не видит смысла: зачем?

А действительно, зачем жениться, когда можно все получить и так? Как мы знаем, прежде, если мужчина общался с девушкой в течение двух-трех месяцев, наведывался к ней в дом (а вернее, в дом ее семьи) и после всего не делал предложение, ему отказывали в дальнейших визитах. Естественно, это способствовало тому, что молодой человек скорее решался на важный шаг - и не только ради секса, но и ради женского внимания, заботы и общения, которого не хватает в "суровом мужском мире". Сегодня дела обстоят иначе (во многом - и слава богу), и мы не призываем возвращаться к обновленной версии домостроя, однако здравая мысль в том, чтобы не давать мужчине "все и сразу", есть. В конце концов, правило трех свиданий (хотя бы) по-прежнему вполне актуально, если ваша конечная цель - замужество.

Его сомнения и ваша настойчивость