Какой идеальный парень нужен женщинам в зависимости от знака Зодиака - ФОТО

Не верьте тому, кто говорит, что звезды не влияют на вас. Они воздействуют на все сферы вашей жизни, что бы вы ни делали, где бы ни находились. Ваш знак Зодиака может многое рассказать о ваших предпочтениях, страстях и целях, и буквально диктует, с кем вам стоит и не стоит встречаться.

Итак, вот ваш идеальный парень, в зависимости от вашего знака Зодиака:

Овен (21 марта - 19 апреля)

Овен - смелая, энергичная женщина с ярко выраженным чувством независимости. Она стабильна и логична. Она с удовольствием принимает жизненные вызовы и готова взять на себя ответственность.

Идеальное сочетание:

Рак: Мужчина-Рак очарователен и привлекателен для активной женщины-Овна. Он наслаждается, покоряя сложного Овна и выявляет в ней лучшее.

Рыбы: Он чувствителен к эмоциям женщины-Овна, и его надежность развеет ее сомнения.

Отношения не сложатся:

Близнецы: Не обманывайтесь! Страсть может быть бурной, но мужчина-Близнецы слишком ветреный и эмоциональный для женщины-Овна.

Лев: Он слишком эгоистичный и доминирующий для независимого Овна. Эти два знака всегда будут отталкивать друг друга.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Женщина-Телец любит изящные вещи и получает огромное удовольствие от роскоши. Она - преданный любовник, друг и окутает вас дымкой таинственности.

Идеальное сочетание:

Телец: для женщины-Тельца, мужчина того же знака Зодиака может оказаться родственной душой. Они сойдутся на общности убеждений и утонут в море страсти.

Рак: Мужчина-Рак может удовлетворить потребности в чувственности женщины-Тельца. Они дополняют друг друга и подпитывают друг друга эмоционально.

Отношения не сложатся:

Лев: Лев слишком требователен к Тельцу и ее любви к досугу. Вероятно, ему станет скучно от ее спокойного образа жизни, а она будет возмущаться его постоянной потребностью в стимуляции.

Стрелец: у женщины-Тельца нет ничего общего с со Стрельцом. Она слишком расслаблена, а он чересчур зациклен на своей цели.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Женщина-Близнецы задумчивая и романтичная. Не испорченная реальностью и суровым миром, она сердечна и верна в любви. Она - разносторонняя, авантюрная и дружелюбная натура. Она очень симпатична и может подружиться с кем угодно.

Идеальное сочетание:

Рак: Мужчина-Рак ищет настоящей любви на всю жизнь, а женщина-Близнецы ищет мужчину, с которым она может состариться. Эти романтические знаки понимают друг друга с полуслова.

Весы: Оба знака отлично стимулируют друг друга, как физически, там и ментально. Они никогда не устанут в паре. Он - независим, она - гибкая. Они дополняют друг друга.

Отношения не сложатся:

Скорпион: Близнецы слишком спокойны и расслаблены для вспыльчивого, страстного Скорпиона. Он слишком ревнив и этим быстро утомит ее. Женщина-Близнецы жаждет стабильности.

Дева: Мужчина-Дева слишком скрытен и тих для женщины-Близнеца. Это сведёт ее с ума.

Рак (21 июня - 22 июля)

Она амбициозна, но всегда добра. Ее привлекают люди, которые разделяют ее страсти. Она, как правило, немного чувствительна, но это связано с ее высоким уровнем эмоционального интеллекта. У нее отличное чувство юмора, и ей нравится смеяться над другими.

Идеальное сочетание:

Весы: мужчина-Весы стабилен и уверен в себе. Ему нравится баланс, как в профессиональной, так и в личной сфере. Он совместим с женщиной-Раком, потому что может удержать равновесие в ее жизни и заставить ее чувствовать себя в безопасности.

Телец: Мужчина-Телец приземленный и стабильный. Учитывая высокую склонность Рака к чрезмерной эмоциональности, он сможет остановить ее порыв.

Отношения не сложатся:

Скорпион: Он слишком страстный и интенсивный для возбужденного Рака. Оба знака могут быть очень ревнивыми, это станет преградой на пути к гармоничным отношениям.

Дева: Оба знака стесняются выражать себя, хотя многое чувствуют и переживают. Отсутствие надлежащей коммуникации разрушит связь.

Лев (23 июля - 22 августа)

У женщины-Льва большое эго. Ей нравится быть обожаемой. Когда она находит любовь, она чрезвычайно предана и непоколебима. Она - сильный партнер для более мягких знаков и отличная партия для столь же энергичных, как она.

Идеальное сочетание:

Близнецы: Он - добрый джентльмен, который всегда будет любить ее. Он восхищается ее непоколебимостью и трудолюбием.

Скорпион: Он страстный, как и она, но никогда не пытается доминировать. Оба знака умеют быть преданными и вряд ли разойдутся, если привязались друг к другу.

Отношения не сложатся:

Водолей: Мужчина-Водолей слишком свободен для женщины-Льва. Она проглотит его целиком. Ей нужен тот, кто может противостоять ей и не уходит в себя.

Козерог: Свободная природа мужчины-Козерога расходится с мотивированной натурой женщины-Льва. Она захочет, чтобы он придерживался структуры, которую Козерог просто не сможет соблюдать.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Дева путается в собственных мыслях. Она вдумчива и спокойна, но очень уязвима и изо всех сил пытается скрыть это. Ее трудно понять, но, как только она победит, она будет вашей навсегда.

Идеальное сочетание:

Весы: Мужчина-Весы непоколебим в своих убеждениях. Если он положил глаз на Деву, он не остановится, пока не завоюет ее сердце. Он логичен, заботлив и ни за что не обидит ее.

Козерог: Козерог вытащит Деву из ее раковины. Его не пугает ее таинственная и обороняемая личность. Когда Дева доверится ему, она откроет свое истинное, изумительное "я".

Отношения не сложатся:

Рак: оба знака крайне чувствительны, поэтому им может быть трудно быть в паре. Дева больше тяготеет к практичным земным знакам.

Рыбы: Как и Дева, мужчина-Рыбы кроток. Отношения будут нервными.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы - знак самопознания. Она знает, чего хочет, и не остановится, пока не добьется этого. Она логична, сбалансирована и никогда не согласится ни на что иное, чем на лучшее. Она энергична, умеет обосновать свою точку зрения и прекрасно взаимодействует с людьми.

Идеальное сочетание:

Стрелец: Мужчина-Стрелец - маловероятное, но счастливое сочетание для женщины-Весы. Он - свободный духом, а она - Альфа, но вместе они хорошо сработаются. Он открывает свой разум миру, а она возвращает его на землю. Они гармонично сочетаются друг с другом.

Лев: Лев и женщина-Весы яростно преданны. Она "поглаживает" его эго, а он бросает ей вызов своей игривостью. Лев и Весы - отличные партнеры.

Отношения не сложатся:

Козерог: Мужчина-Козерог слишком бесцелен для целеустремленной девушки Весов. Весы рассматривают жажду приключений и свободу как лень. Хотя химии между этими двумя знаками достаточно, страсть, как правило, быстро перегорает.

Рыбы: У женщины-Весы нет толерантности к чувствительным Рыбам. Она беззастенчиво честна, и он не сможет принять грубой откровенности.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпион - самый сложный из знаков. Она очень эмоциональна, ревнива и страстна. Ее требования к партнеру велики. Ее cекcуальный аппетит часто ошеломляет, и ее темное чувство юмора и острый язык могут быть неправильно истолкованы. Она - сильная женщина, но, если вы ей интересны - она покорит ваш мир.

Идеальное сочетание:

Козерог: критические навыки и терпение Козерога делают его идеальным партнером для одаренной богатым воображением и бесстрашной женщины-Скорпиона. Козерог и Скорпион с удовольствием пользуются умениями друг друга. Cекcуальная химия между ними невероятна и не страсти утихнут нескоро.

Лев: Лев и Скорпион питают страсть друг друга. Льва привлекает пылкость Скорпиона, а Скорпион, в свою очередь, чувствует, что его преданность разделяется, а независимость поддерживается.

Отношения не сложатся:

Скорпион: Мужчина-Скорпион не справится с женщиной-Скорпионом. Эти знаки настолько интенсивны, что подливают слишком много масла в огонь своих отношений. Физическая связь между ними легендарна, но романтическая связь хромает.

Близнецы: Мужчина-Близнецы слишком романтичен для интенсивного Скорпиона. Она считает его нудным, а он ее - опасно эротичной. Близнецы зациклятся на Скорпионе, что, в свою очередь, заставит ее чувствовать себя задушенной.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец не знает страха. Она - королева приключений и свободы. Она - женщина без драмы. Прежде всего, она следует своему сердцу, куда бы оно ее ни привело. Когда дело касается любви, она ищет партнера, который сможет разделить ее страсть к приключениям.

Идеальное сочетание:

Овен: Овен и Стрелец - социальные бабочки с тягой к приключениям. Они оба веселые и легки на подъем, и редко устраивают из отношений драму. Связь Овна и Стрельца наполнена любовью и радостью.

Водолей: Мужчина-Водолей может не стать ее второй половинкой, но он всегда будет помогать ей расти как личность. Он удовлетворяет ее жажду приключений, и они оба наслаждаются дикой и изобретательной cекcуальной жизнью.

Отношения не сложатся:

Телец: Мужчина-Телец никогда не сойдется во взглядах с женщиной-Стрельцом. Он приземленный и предпочитает быть ближе к дому, а она хочет побывать везде, кроме дома. Потребность Тельца в стабильности не будет удовлетворена из-за кочевого существования Стрельца.

Дева: Мужчине-Деве нужен порядок и постоянное подтверждение чувств. Женщина-Стрелец не сможет предоставить ему это. Она занята, глядя в будущее, пока он слишком озабочен настоящим.

Козерог (22 декабря - 19 января)

Женщина-Козерог - целеустремленная и веселая особа. У нее фантастическое чувство юмора. Она серьезна и закрыта, но обладает невиданным терпением и эффективными навыками решения проблем. Она видит картину в целом и не сходит со своего пути, чтобы добиться цели.

Идеальное сочетание:

Рыбы: Чувствительная природа Рыб может показаться не слишком удачным сочетанием для Козерога, но эти два знака на самом деле - идеальная пара. Козерог помогает успокоить волнение Рыб, одновременно обеспечивая себе чувство безопасности. Мужчина-Рыбы разбавляет серьезность Козерога.

Дева: Дева - родственная душа Козерога. Ни один из них не выражает страсть или эмоциональность, но глубокая любовь между Девой и Козерогом неоспорима. Им крайне комфортно в компании друг друга.

Лев: Лев очень беспокойный, а Козерогу не нужен непредсказуемый партнер. Лев обожает быть в центре внимания, а для Козерога важны другие вещи. Женщина-Козерог слишком холодна и практична для эгоистичного и авантюрного Льва.

Овен: Овен и Козерог - не сочетаемы. Он - беззаботен и любит приключения, она - разумна и логична. Женщине-Козерогу нужен партнер, который ориентирован на будущее, а мужчина-Овен слишком занят поиском следующей авантюры.

Водолей (20 января - 18 февраля)

Она всегда движется вперед. Она - прирожденный творец и всегда стремится к инновациям. Ей не нравится, когда ее ограничивают. Она кажется дружелюбной и открытой, но, на самом деле, имеет проблемы с выражением чувств. Она ценит свободу и способность ни к кому не привязываться.

Идеальное сочетание:

Весы: Весы легко сойдутся с гибким Водолеем. Оба знака социальны и общительны. Мужчина-Весы ценит потребность Водолея в творчестве и интеллектуальных занятиях, и оба находят компанию друг друга стимулирующей и захватывающей.

Близнецы: Оба знака очаровательны. Когда они собираются вместе, то привлекают к себе все внимание. Cекc между ними поразителен, так как оба знака немного дикие и непредсказуемые. Близнецы, возможно, единственный знак, который сможет удержать женщину-Водолея навсегда.

Отношения не сложатся:

Скорпион: Скорпион слишком одержим ревностью, чтобы с комфортом встречаться с Водолеем. Она не желает, чтобы ее приручали, а ее ветреность раздражает ответственного Скорпиона. Водолею вскоре наскучит его интенсивность, а Скорпион будет в ярости от отсутствия преданности Водолея.

Рыбы: Мужчина-Рыбы слишком требователен к свободной женщине-Водолею. Рыбам необходимо множество внимания и заботы. Он зависим, а она не привязана. Женщина-Водолей может находится в отношениях с таким же независимым партнером, как и она.

Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыб трудно понять. Она чувствительная, эмоциональная, наблюдательная, творческая натура, и всегда что-то творит. Она застенчива, мила и часто рассеяна. Она - романтичная и чувственная особа.

Идеальное сочетание:

Рак: Как и Рыбы, Рак очень сострадателен. Оба партнера пребывают в гармонии со своими эмоциями и чувствуют себя достаточно уверенно друг с другом, чтобы полностью открыться. Рак обожает дарить заботу, а Рыбы с удовольствием принимают ее. Любовь, которую разделяют эти два знака, длительна и крепка.

Козерог: Козерога не отталкивает склонность Рыб к мечтательности и отсутствию фокуса. Он обеспечивает им необходимый фундамент для крепких отношений. Он находит ее милую и чувствительную природу, привлекательной, а она находит его мудрость и логику крайне привлекательной.

Отношения не сложатся:

Близнецы: Близнецы слишком откровенны для легко ранимых Рыб. Его репертуар без фильтра может быть чересчур резким для душевных и чувствительных Рыб, заставляя ее чувства страдать. Она жаждет разделения своей чувственности и постоянном подтверждении любви, а Близнецы слишком свободолюбивы для этого.

Весы: логичные Весы не подходят мечтательным Рыбам. В аргументах он поднимает холодные тяжелые факты, доводя женщину-Рыбы до слез. Его потребность в социальной стимуляции сведет Рыб с ума, поскольку ей комфортно в своем одиночестве.

cluber.com.ua