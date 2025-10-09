9 октября 2025

9 октября 2025 11:45

Повседневная привычка оказалась способом укрепить отношения

Сплетни, которые обычно считаются вредной привычкой, могут на самом деле помогать парам становиться ближе. К такому выводу пришли психологи из Калифорнийского университета в Риверсайде, опубликовавшие исследование в Journal of Social and Personal Relationships (JSPR), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые наблюдали за 76 парами в повседневной жизни с помощью специальных записывающих устройств, фиксировавших их разговоры в течение дня. Оказалось, что чем чаще партнеры обсуждали знакомых, друзей или коллег - то есть занимались сплетнями, - тем выше они оценивали качество своих отношений и собственное счастье.

Исследователи объясняют этот эффект просто: совместные сплетни создают чувство "мы против всех", усиливают доверие и ощущение эмоциональной близости. Обсуждая других, партнеры лучше понимают взгляды и ценности друг друга, что укрепляет связь и повышает удовлетворенность отношениями. Ученые отмечают, что эта привычка, вопреки репутации, может быть эффективным инструментом для поддержания близости и гармонии в паре.


Просмотров: 93

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

10 июля 09:15

  • 2 057
Судебные материалы раскрыли девушке шокирующую правду о ее бойфренде

Отношения

16 мая 17:29

  • 2 744
Сколько медработников привлекли к сертификационному экзамену в Азербайджане с начала года? - ЦИФРЫ

Отношения

23 декабря 2024 12:08

  • 5 175
Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде внес ясность в введение единой формы одежды религиозных деятелей

Отношения

7 ноября 2022 09:34

  • 11 844
10 способов лучше узнать партнера и укрепить отношения

Отношения

7 сентября 2022 15:58

  • 13 641
Типы мужчин, которых нужно обходить стороной

Отношения

7 сентября 2022 14:05

  • 15 360
5 вещей, которые нельзя позволять делать даже самым близким людям

Отношения

5 сентября 2022 11:01

  • 10 845
Какие женщины по знаку Зодиака самые неверные?

Отношения

4 сентября 2022 15:05

  • 14 606
4 психологических трюка, о которых вы не знали

Отношения

4 сентября 2022 13:12

  • 11 612
Как привлечь внимание мужчины - Правила флирта

Отношения

2 сентября 2022 13:21

  • 8 438
Как начать знакомство с мужчиной