Названы неочевидные способы обрести смысл жизни

Участие в жизни других людей поможет найти смысл собственной жизни, уверен психолог и доктор наук Марк Трэверс. Этот и другие неочевидные способы обрести цель своего существования он назвал в статье для Psychology Today, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Исследования показывают, что жизнь, проживаемая без смысла, может негативно сказаться на психологическом благополучии человека", - сообщил Тревэрс. Тем, у кого есть сложности с поиском жизненного предназначения, он предложил прибегнуть к нескольким психологическим приемам.

Для начала эксперт посоветовал задуматься о смерти. Он объяснил, что рассматривая жизнь через призму осознания ее неизбежного конца, человек может выявить важные для него ценности и понять, каким он хочет остаться в памяти окружающих. Психолог подкрепляет свою точку зрения словами коллеги-психолога Эмили Мроз, которая уверена, что смерть является одним из главных мотиваторов, помогающих человеку организовывать жизнь.

Во-вторых, Тревэрс сообщил, что деструктивные чувства, вроде враждебности или неприязни, можно направить в конструктивное русло. Он подчеркнул, что речь идет о ненависти не к конкретному человеку, а к группе, социальному институту или даже абстрактной концепции. "Может быть, нам нужно культивировать больше ненависти к изменению климата, расизму и другим социальным бедам", - порассуждал он.

В-третьих, психолог порекомендовал помогать другим людям, даже если это дается нелегко. Он приводит в пример исследование, согласно которому люди чаще всего находят смысл жизни в полезной для общества и требующей усилий деятельности: родительстве, получении образования, достижении профессиональных успехов и так далее. Трэвэрс подытожил, что наиболее осмысленной свою жизнь считали люди, которые прилагали большие усилий и, в процессе преодоления трудностей, сближались с другими людьми.