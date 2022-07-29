Рецепты, которыми Меган Маркл покорила сердце принца Гарри

Психологи и эксперты пытаются понять, чем же Меган Маркл настолько очаровала принца Гарри. Беглый герцог называет ее "своей ожившей мечтой" и, кажется, готов на все ради жены. Кто-то уверен, что актриса умело пользуется психологическими манипуляциями.

Но сама Маркл считает, что залог ее счастливого брака - абсолютная поддержка, чувство юмора и... кулинарный талант. Во многих интервью Гарри заявлял, что банановый хлеб, который актриса испекла на одном из первых свиданий, покорил его.

Кроме выпечки, у Меган есть еще несколько коронных рецептов, которые обожает Гарри и маленький сын пары Арчи.

Фрикадельки из индейки

В детстве Меган очень любила блюда из птицы, а, став взрослой, нашла особенный рецепт, который стал хитом в ее семье. В фарш из индейки Маркл добавляет имбирь, острый перец и немного молока. Затем формирует шарики и тушит в овощном бульоне. Она считает, что специи выводят это блюдо на новый уровень.

Киноа с овощами

И Гарри, и Меган тщательно следят за фигурой, поэтому в качестве гарнира они предпочитают легкие диетические блюда. Один из любимых рецептов герцогов - кино с овощами.

Меган варит крупу, а в это время обжаривает на сковороде овощи: лук, помидоры, чеснок, кабачки, перец. Затем герцогиня смешивает крупу и овощи, заправляет зеленью и специями, обязательно добавляя острый перец и имбирь.

Салат из арбуза

Маркл обожает арбузы, поэтому собирает рецепты из этого фрукта. Ее любимый - нарезанный кусочками арбуз, смешанный с сыром фета и мятой. Смесь герцогиня заправляет оливковым маслом.

Более привычная подача арбуза - нарезать фрукт ломтиками и посыпать корицей. Так его вкус раскроется ярче.

Рыбное тако

"Приготовьте на гриле перец, лук и несколько порций рыбного филе (лучше всего подойдет белая рыба). Приправьте все солью и перцем, добавьте немного лайма и положите все это в теплую кукурузную лепешку. Несколько кусочков этого блюда делают меня более счастливой" - раскрывает рецепт Меган Маркл.

Запеченная курица

Именно это блюдо Меган приготовила для принца на третьем свидании. Теперь она подает его на все праздники, а Гарри все еще в восторге от рецепта.

"Это так просто - смешайте чеснок, сою, уксус и немного лимона и позвольте курице "плавать" в этом соусе в мультиварке, пока она не отойдет от кости. Поставьте и забудьте о ней, а потом просто подайте с коричневым рисом и салатом!"

Womanhit.ru