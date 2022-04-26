Как обсудить важный вопрос с близким человеком и не испортить отношения? - ВИДЕО

Нередко разговоры на важные темы перерастают в спор и приводят к серьезным разногласиям. Мы узнали у эксперта, как вести диалог так, чтобы этого не произошло.

Как разговаривать с близкими так, чтобы сохранить взаимоотношения и оставить их как можно более теплыми?

Самый важный момент, который следует запомнить, - новая психологическая травма заставляет проявляться травму из прошлого.

Поэтому важно помнить, что каждый человек проходит свой путь - у каждого есть какие-то травмы из прошлого, которые заставляют его думать и вести себя определенным образом уже в настоящем.

Если во время разговора ваш собеседник переходит на повышенный тон, нужно сделать усилие над собой и постараться обратить внимание не на его эмоции, а на мысль, которую человек пытается до вас донести. По словам Анны, такая тактика поможет отвлечься и снизить ваш собственный накал эмоций. Слушайте собеседника внимательно и попытайтесь резюмировать его мысли ("Правильно ли я понимаю, что тебя беспокоит...?").

Во-первых, это поможет вам выйти на диалог. Например, скажите, что вы понимаете вашего близкого человека или пытаетесь понять его чувства, что вы рядом и постараетесь помочь в ситуации, которая его беспокоит ("Я рядом и постараюсь тебе помочь").

Во-вторых, ваш собеседник будет уверен, что смог донести до вас свою мысль, а вы в свою очередь будете знать, что правильно его поняли.

Анна поделилась и другими правилами, которые помогут вам поговорить с близким человеком о волнующих проблемах и не испортить отношения.

Итак, как сделать так, чтобы разговор был максимально комфортным?

Для начала нужно выбрать правильное место и время. От этом во многом зависит исход вашего разговора. Подготовьтесь заранее и выберите момент, когда ваш собеседник чувствует себя в порядке.

Договоритесь о том, когда вы хотите поговорить. Гораздо легче обсуждать важную тему, когда вы и ваш собеседник заранее выделили свободное время в своем расписании, можете спокойно все обсудить, ведь вам не нужно торопиться.

Решайте спорные моменты в состоянии спокойствия. Так вы сможете гораздо безопаснее и комфортнее донести свои эмоции до собеседника.

Помните о том, для чего вы начали этот разговор - не отвлекайтесь от основной мысли и придерживайтесь своей линии.

Не обязательно "выигрывать в споре", переубеждать собеседника и перетаскивать его на свою сторону - не нужно всеми силами пытаться доказать свою правоту. Есть темы и конфликты, которые невозможно решить (например, в определенный период) - отложите их в сторону или аккуратно обойдите их в разговоре.

Очень важно - не делать обобщения ("Ты всегда делаешь/говоришь так", "Я так и знал(а)" и др.) - это способ манипуляции, но не инструмент для решения проблемы. Старайтесь говорить открыто.

Не используйте слабые места своих близких, чтобы надавить на них или сделать им больно. Разговор нужен для того, чтобы донести свои чувства и свою точку зрения, но нужно помнить, что в нем участвуете не только вы, но и ваш собеседник, и ваши мнения - равноценны.

Разговаривайте с близким человеком, словно это ваш самый любимый человек на планете Земля, из состояния "Я тебя люблю" - это влияет и на тон вашей речи, и на выражение лица. В этом случае у вас обязательно все получится!

Полезные фразы:

"Правильно ли я понимаю, что тебя беспокоит...?";

"Я чувствую, что мне сейчас грустно/одиноко/не хватает внимания...";

"Мне бы хотелось обсудить с тобой...";

"Я понимаю, что у тебя может быть другое мнение";

"Я рядом и постараюсь тебе помочь".

Желаем, чтобы все ваши разговоры с близкими людьми приводили вас к примирению, пониманию и взаимной поддержке!

Woman.ru