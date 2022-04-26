Как обсудить важный вопрос с близким человеком и не испортить отношения? - ВИДЕО

Нередко разговоры на важные темы перерастают в спор и приводят к серьезным разногласиям. Мы узнали у эксперта, как вести диалог так, чтобы этого не произошло.
Как разговаривать с близкими так, чтобы сохранить взаимоотношения и оставить их как можно более теплыми?
Самый важный момент, который следует запомнить, - новая психологическая травма заставляет проявляться травму из прошлого.
Поэтому важно помнить, что каждый человек проходит свой путь - у каждого есть какие-то травмы из прошлого, которые заставляют его думать и вести себя определенным образом уже в настоящем.
Если во время разговора ваш собеседник переходит на повышенный тон, нужно сделать усилие над собой и постараться обратить внимание не на его эмоции, а на мысль, которую человек пытается до вас донести. По словам Анны, такая тактика поможет отвлечься и снизить ваш собственный накал эмоций. Слушайте собеседника внимательно и попытайтесь резюмировать его мысли ("Правильно ли я понимаю, что тебя беспокоит...?").
Во-первых, это поможет вам выйти на диалог. Например, скажите, что вы понимаете вашего близкого человека или пытаетесь понять его чувства, что вы рядом и постараетесь помочь в ситуации, которая его беспокоит ("Я рядом и постараюсь тебе помочь").
Во-вторых, ваш собеседник будет уверен, что смог донести до вас свою мысль, а вы в свою очередь будете знать, что правильно его поняли.
Анна поделилась и другими правилами, которые помогут вам поговорить с близким человеком о волнующих проблемах и не испортить отношения.
Итак, как сделать так, чтобы разговор был максимально комфортным?
- Для начала нужно выбрать правильное место и время. От этом во многом зависит исход вашего разговора. Подготовьтесь заранее и выберите момент, когда ваш собеседник чувствует себя в порядке.
- Договоритесь о том, когда вы хотите поговорить. Гораздо легче обсуждать важную тему, когда вы и ваш собеседник заранее выделили свободное время в своем расписании, можете спокойно все обсудить, ведь вам не нужно торопиться.
- Решайте спорные моменты в состоянии спокойствия. Так вы сможете гораздо безопаснее и комфортнее донести свои эмоции до собеседника.
- Помните о том, для чего вы начали этот разговор - не отвлекайтесь от основной мысли и придерживайтесь своей линии.
- Не обязательно "выигрывать в споре", переубеждать собеседника и перетаскивать его на свою сторону - не нужно всеми силами пытаться доказать свою правоту. Есть темы и конфликты, которые невозможно решить (например, в определенный период) - отложите их в сторону или аккуратно обойдите их в разговоре.
- Очень важно - не делать обобщения ("Ты всегда делаешь/говоришь так", "Я так и знал(а)" и др.) - это способ манипуляции, но не инструмент для решения проблемы. Старайтесь говорить открыто.
- Не используйте слабые места своих близких, чтобы надавить на них или сделать им больно. Разговор нужен для того, чтобы донести свои чувства и свою точку зрения, но нужно помнить, что в нем участвуете не только вы, но и ваш собеседник, и ваши мнения - равноценны.
- Разговаривайте с близким человеком, словно это ваш самый любимый человек на планете Земля, из состояния "Я тебя люблю" - это влияет и на тон вашей речи, и на выражение лица. В этом случае у вас обязательно все получится!
Полезные фразы:
- "Правильно ли я понимаю, что тебя беспокоит...?";
- "Я чувствую, что мне сейчас грустно/одиноко/не хватает внимания...";
- "Мне бы хотелось обсудить с тобой...";
- "Я понимаю, что у тебя может быть другое мнение";
- "Я рядом и постараюсь тебе помочь".
Желаем, чтобы все ваши разговоры с близкими людьми приводили вас к примирению, пониманию и взаимной поддержке!