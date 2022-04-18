Пять признаков того, что вы - токсичная мама

Родители всегда хотят как лучше. Но идеальными они не бывают. И подчас именно те, кто считает себя самыми идеальными, могут неосознанно совершать ошибки.

Поэтому каждому родителю иногда полезно взглянуть на себя со стороны и проверить, а не являетесь ли вы, например, токсичной матерью - той, что своим воспитанием, иногда вовсе не желая того, отравляет жизнь ребенку, пишет Rambler.

1. Вы все критикуете

Вы считаете своим святым материнским долгом сообщать ребенку обо всех его ошибках, оплошностях и слабостях, дабы вырастить хорошего и правильного человека. Потому что вы верите в мотивацию кнутом. Кнутов в вашей коллекции много - и разных. Вы твердо убеждены, что характер ребенка надо закалять. А мысль, что закалять надо сталь, а ребенка необходимо любить, вам чужда и непонятна. Потому что "если не я, то кто же скажет ей всю правду-матку?"

Вы наивно полагаете, что, услышав вашу критику, ребенок почувствует благодарность и жгучее желание все исправить.

Примерно так: "Ой, спасибо, мамочка, за то, что ты мне открыла глаза на то, что я ленивая! А я-то не знала! А я-то не понимала, откуда у меня все проблемы в жизни! Ну, теперь-то, благодаря тебе, я поняла! Прямо сейчас все брошу и начну быть дисциплинированной и активной. Как приятно всегда чувствовать любовь и поддержку мамы, которая всегда увидит, что не так, и покажет! Что бы я без тебя, мама, делала!"

2. Вы жадная на похвалу

С пряниками у вас проблема. Нет у вас пряников для мотивации. И бочку меда вы тоже не видите воспринимая все хорошее как должное. Ребенок же должен быть идеальным, не правда ли? Поэтому "а чего эту бочку меда упоминать?". Скорее иконы замироточат, чем вы скажете дочери о том, что она молодец, что вы благодарны за ее помощь и как вы ею гордитесь (или им, если у вас сын). И вообще, похвала портит ребенка. Еще возомнит, что он совершенство, и перестанет стараться. А совершенством он быть никак не может, потому что совершенство - это вы. А ему до вас, как до Луны пешком!

3. Все действия ребенка вы воспринимаете как личное оскорбление

Сын не просто забыл помыть за собой посуду, не-е-ет, он "назло мне оставил посуду в раковине зная, что я приду с работы уставшая как собака".

И дочь не просто расстраивается, что ей нечего надеть на вечеринку, не-е-ет, она упрекает вас в том, что вы "плохая мать и не можете обеспечить ей шмоток, как у других, хотя вы и так в полторы смены пашете!".

И, разумеется, ребенок специально "портит и теряет вещи, потому что он не думает о том, как тяжело" вы их зарабатываете, забывает выполнить ваши просьбы, потому что ему на вас "совершенно наплевать". Он плохо учится, потому что хочет вам нервы трепать, болеет, чтобы вы не спали ночами. Ребенок родился, чтобы вы пожертвовали своей карьерой и живет, чтобы превратить вашу жизнь в кромешный ад.

4. Ваши "разговоры" с ребенком - это однонаправленный монолог на повышенных тонах

Потому что: - Да что ты можешь мне сказать? - Я и сама прекрасно знаю, почему ты это сделала (см. пункт 3 выше)! - Ой, вот только не надо мне твоих объяснений! - И извинений мне твоих тоже не надо! Ваши вопросы риторические (не предполагающие ответа): - Как ты могла так поступить? - Ты мог хоть немного своей головой подумать? - Да сколько ж можно тебе повторять? Ты что, идиот? - Сколько это еще будет продолжаться? - Ну почему у всех дети как дети, а у меня вот это?

В ответ на них ребенку полагается низко опустить голову, втянуть ее в плечи и понуро стоять чувствуя глубочайшее чувство вины и позволяя мамочке выплескивать обвинения до тех пор, пока ей не полегчает.

А потом, дождавшись сигнальной фразы "марш в свою комнату, компьютера сегодня не будет!", медленно удалиться.

В вашем общении есть только одно правильное мнение, и оно всегда ваше! И истина в последней инстанции - это тоже вы. Вы же умная. У вас же опыт! Вы же знаете.

5. Вы наказываете ребенка игнором и эмоциональным шантажом

Вы ходите с каменным лицом обдавая ребенка холодом и отстраненностью. Чуть что не так, вы перестаете с ним разговаривать, отворачиваетесь, не отвечаете на вопросы, отдергиваетесь от его прикосновений и отвергаете его извинения. Надолго. На час... день или неделю. Что для ребенка означает близко к "навсегда". Без маминой любви. Без маминого принятия. Без тепла. Без присутствия ее души. С непреодолимой каменной стеной между вами. С пониманием того, что мамина любовь, оказывается, такая зыбкая, слабая и ненадежная. И не выдерживает даже простой детской ошибки или эмоции.

И ребенок вырастает с ощущением, что мама не любит его, она любит только определенное его поведение. И надо постоянно ходить на цыпочках и эту любовь заслуживать. Иначе вселенский холод. А в ответ еще более фатальный вывод: "Значит, меня нельзя любить. Не за что. Если даже мама меня не смогла любить...".

Эмоциональный шантаж - ваш любимый инструмент воспитания: - Ну подожди, попросишь ты у меня что-нибудь! - Не нравится, как я с тобой разговариваю? Вот отправлю тебя к отцу жить, быстро поймешь, кто хороший, кто плохой! - Ты меня скоро до инфаркта доведешь!

Результат такого воспитания

Увы, плачевный. Ваша дочь (или сын) вырастет неуверенной в себе и несчастной. Не зная, чего она хочет, и неспособной этого добиваться. Она будет жить с оглядкой на мнение окружающих, с хроническим чувством вины в душе, со страхом быть собой.

Она будет вечно заслуживать любовь мужа и подруг принося в жертву свои мысли, чувства и желания. Угождая другим. Предавая СЕБЯ. И не живя СВОЮ жизнь.

Или второй сценарий: он (или она) омертвит свою душу, чтобы не чувствовать этой боли. И вырастет достаточно закрытым и бесчувственным человеком. Не способным на доверие, сочувствие, эмоциональную открытость и близость. И в свою очередь, как передаваемое красное знамя, он понесет дальше это "проклятие до седьмого колена": критику, неуважение и агрессию. Это будет его способ общения с женой, детьми, да и с вами в старости. А если серьезно, такое поведение катастрофически разрушает самооценку ребенка и обрезает ему крылья.

Но единственная причина, почему вы так поступаете - это потому, что вы тоже росли в семье с токсичным родителем. И если это ваш случай, я искренне сочувствую вам, потому что знаю, что вы настрадались в своем детстве. А еще я не сомневаюсь, что вы очень любите своего ребенка и хотите ему только добра, поэтому желаю вам осознать модель воспитания, которая не помогает вашему ребенку, и не передавать ее следующему поколению.

Woman.forumdaily.com