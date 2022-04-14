Не надо дарить уставшей женщине цветы

Цветы хороши, когда есть ресурс им порадоваться. А еще дарящему важно получить ответную реакцию. "Ах, как мило, это мои любимые!" - и вот это все. У уставшей женщины иногда нет даже этого ресурса.

Серьезно, цветы хороши, когда есть ресурс им порадоваться. А еще дарящему важно получить ответную реакцию. "Ах, как мило, это мои любимые!" - и вот это все. У уставшей женщины иногда нет даже этого ресурса. Дарящий искренне недоумевает: "Чего это она рожу корчит, я же старался?" А рожа корчится, потому что эти цветы нужно подрезать, в вазу поставить, и достаточно эмоционально выразить благодарность и восхищение. А сил на это нет.

Хотите порадовать уставшую женщину? Купите ей еды. Или приготовьте, только сами потом приберите на кухне. Или закажите доставку.

Одной из самых романтичных фраз, которую я когда-либо слышала, была просьба прислать фото. Не мое, а моего холодильника. Потому что "я же знаю, что ты сегодня наверняка не ела нормально, а у тебя в холодильнике обычно пусто; если это так, то просто покажи фото, я завезу что надо". Без цветов и серенад, заметьте.

Закажите для уставшей женщины бригаду уборщиков, чтобы она могла просто ничего не делать, пока в доме становится чисто. Поверьте, это настоящее чудо для женщины, чистая магия.

В семье конфликт. Муж жалуется, что подарил жене комплект белья. Красивое и дорогое, а она в истерику. Совсем очумела, не ценит внимание, не идет на контакт. А жена поясняет, что третью неделю не может на эпиляцию и педикюр вырваться, потому что муж с детьми посидеть отказывается, устал и вечно занят. И это белье как издевательство для нее: "Я вся измучена, а еще должна нарядиться теперь и для него концерт устроить?"

Мужчина приходит домой с тортом, приятный вечер, романтика. А она бесится. Потому что перед тем, как сесть за торт, ей надо перегладить белье, помыть посуду, сделать заготовки для завтрака, помыть и уложить детей. И пока муж сидит на кухне и ждет, она носится в режиме электровеника. И когда она после этого марафона и нескольких просьб сделать хоть что-то, забегает на кухню, наливает чай в чашку, выпивает его тремя глотками и уходит спать, мужчина чувствует себя оскорбленным. Он старался, он хотел проявить внимание.

И вот в этом вся штука. Когда мы хотим сделать кому-то приятно, мы действительно стараемся для этого человека? Если да, то важно учитывать потребности этого человека. Что важно для него? Отдых, два часа тишины, выход куда-нибудь в одиночестве, или просто снять часть головняка с этого человека? Вот это и будет то, что поможет сделать ему(ей) приятно.

А если я хочу просто сделать то, что хочу, то это я кому хочу сделать хорошо? И если честно, то, может, все-таки себе? Хочу показать себе, какой (какая) я молодец, на какие жесты я способен(на). Как вот я так решил(а) изогнуться, чтоб показать себе, какой(ая) я внимательный(ая). И важно иметь иногда честность признать, что ни хрена тут внимания ко второй персоне нет. А есть только желание получить для себя признание, эмоциональное поглаживание и "благодарочку".

Мужчины часто жалуются, что современные женщины эмансипированные и требовательные. И что чем же ее тогда удивить? Да, не работают стандарты. Не подойдет уже дежурный букет. Не удивит. Единственное, что может удивить взрослую современную женщину, - это забота и искреннее, адекватное и уважительное отношение. А все остальное она уже видела.

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