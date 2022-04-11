7 привычек, убивающих ваши нервные клетки - ВИДЕО

"Если бы человеческий мозг был так прост, что мы могли бы понять его устройство, мы тоже были бы такими простыми, что все равно ничего бы не поняли", - Эмерсон Пью.

Благодаря мозгу функционирует все тело человека. Поэтому вы просто обязаны о нем заботиться. Правильный образ жизни, предполагающий регулярный отдых, занятия спортом, сбалансированное питание и качественный сон, поможет вам избежать множества проблем, включая отмирание нервных клеток.

В том, что касается заботы об общем и психическом состоянии здоровья, умственные и физические упражнения играют одинаково важную роль. Но каких именно привычек стоит избегать, чтобы защитить свои нейроны? В этой статье мы расскажем о семи из них.

Привычки, ведущие к гибели нервных клеток

Забота о мозге предполагает также заботу о психическом состоянии, что положительно сказывается на общем физическом состоянии здоровья. Определенные привычки убивают нейроны и тем самым наносят вред нервной системе. Что это за привычки? Они связаны со стрессом, недосыпанием, отсутствием умственной стимуляции и т.д.

Стресс

Это одна из основных причин гибели нервных клеток. Стресс - это чувство физического и эмоционального напряжения, которое, в свою очередь, является механизмом, активирующимся в ситуациях, где от человека требуется больше ресурсов, чем у него сейчас есть. Другими словами, стресс возникает, когда вы перегружены.

Этот механизм начинает убивать нейроны только в том случае, если действует продолжительное время (хронический стресс). В организме начинает вырабатываться чрезмерное количество кортизола (гормона стресса), а он, в свою очередь, блокирует биологические процессы, необходимые для решения критических ситуаций.

Злоупотребление сахаром

Употребление сахара в больших количествах тоже напрямую связано с отмиранием нервных клеток (и другими проблемами со здоровьем). Так происходит по той причине, что избыток сахара замедляет абсорбцию полезных нутриентов и подрывает нормальное функционирование мозга.

Необходимо всегда помнить об ответственном потреблении. Вопреки распространенному мнению сахар вреден только в чрезмерных количествах.

Отсутствие умственной стимуляции

Монотонность (когнитивная, сенсорная или физическая) убивает нервные клетки. В этом отношении мышление является наилучшим способом стимуляции работы мозга. Мы сейчас говорим об умственных упражнениях, обучении, писательской работе, книгах и т.д. Эти активности заставляют мозг работать и препятствуют развитию серьезных заболеваний.

Обезвоживание

Отказ от обильного питья тоже губит ваши нейроны. Очень важно вовремя утолять жажду. В противном случае организм будет "высасывать" воду из других клеток организма, что лишь повысит шанс гибели некоторых из них (в том числе нервных клеток).

Табак и прочие наркотические вещества

Курение не только вредит здоровью, но и убивает клетки мозга. Табак вызывает сильную зависимость. Кроме того, он способен нанести мозгу необратимый вред, убивая ваши нейроны. То же самое касается многих других наркотических веществ.

Загрязнение

Жизнь в плохих условиях не только вредит вашим легким, но и пагубно влияет на нервные клетки. Дело в том, что мозг это один из наиболее зависимых от кислорода органов. Во время дыхания в ваши легкие попадает огромное число вредных частиц. С кровотоком они достигают мозга несмотря на то, что кровь защищает вас от некоторых их них. Поэтому так полезно иногда выбраться за пределы большого города и насладиться природой.

Недосыпание

Недосыпание очень даже губит ваши нервные клетки. Исследования показали наличие взаимосвязи между бессонницей, отмиранием нейронов и уменьшением объема определенных участков мозга (например, гиппокампа). В будущем это приводит к нарушениям памяти и сложностям с концентрацией.

Woman.ru