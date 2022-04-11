Назван способ вновь поверить в любовь после измены

Психолог и автор трех книг об отношениях Эрин Леонард назвала способ восстановить веру в любовь после предательства или измены в прошлом. В статье для Psychology Today она рассказала, что негативный опыт мешает построить новые отношения и призвала проработать травмирующие воспоминания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Психолог отметила, что обнаруживший факт измены человек, как правило, испытывает сильную эмоциональную боль, поэтому после этого трудно вновь поверить в любовь. Леонард объясняет это бессознательными защитными механизмами психики, которые стремятся уберечь человека от повторных болезненных переживаний в будущем.

По ее мнению, если не проработать травмы прошлого, построить новые отношения или восстановить старые не получится: подозрительность и страх быть обманутым заставят человека видеть каждого потенциального партнера только в негативном свете, а в любом поступке изменника видеть намек на новый роман.

Чтобы проработать травмирующий опыт и не бояться заводить новые романы, психолог советует заранее представить самый худший сценарий развития отношений, а затем придумать план действий в такой ситуации. Это, по ее мнению, убережет от эмоциональной боли и поможет побороть страх предательства. Как отмечает Леонард, если и без партнера жизнь будет приносить удовольствие, то и пережить измену будет гораздо легче.