Наступит день, когда именно она будет вашей единственной армией!

В 2013 году автогонщик Михаэль Шумахер получил травму головы на горнолыжном курорте в Альпах. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 выехал за пределы лыжной трассы, упал и ударился головой о выступ скалы. Несколько дней он находился на грани жизни и смерти. Шумахера ввели в искусственную кому...

...После 6 лет комы, немец Шумахер просыпается и знакомится со своей женой.

Его жена, которая потратила большую часть своих денег на лечение мужа до банкротства. Несмотря на большие деньги, которые сам Шумахер получил от своего дохода в Формуле-1, поскольку он доминировал в гонке в течение многих лет, а также несмотря на все огромные спонсорские контракты, которые у него были, все деньги были потрачены.

Он терял надежду на выздоровление, пока однажды не проснулся, и первым человеком, которого он узнал, была его жена. Это женщина, которая была рядом с ним и не бросала все эти 6 лет.

Верность - черта которою я обожаю... Не бойтесь общаться с сильной женщиной, наступит день, когда именно она будет вашей единственной армией!

Всем безмерного счастья и любимых рядом!

Во второй половине 2020 года появилось несколько сообщений о том, что состояние здоровья Шумахера улучшается. Еще через год вышел документальный фильм, в котором жена спортсмена Коринна Шумахер подтвердили, что он не способен самостоятельно передвигаться и полноценно общаться с окружающими. К тому времени на лечение уже было потрачено 20 млн фунтов стерлингов...

Woman.ru