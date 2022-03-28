Вам никогда не казалось, что все ваши представления об отношениях не являются реальными? Или, что все инструкции по общению с мужчинами, взятые из модных журналов, не помогают вам построить долгосрочные отношения?

Вы совершаете одну ошибку за другой, даже не замечая, что сами себе "роете яму". А потом оказывается, что и спутник по жизни, которого вы выбрали, на самом деле не такой уж и хорош.

Существует 6 женских ошибок в отношениях с мужчинами:

1. Женщины используют свой материнский инстинкт по отношению к своим кавалерам. Как вы думаете, было бы вам приятно, если бы ваш мужчина сюсюкался или принимал за вас единогласные решения, как отец? Тогда зачем вы няньчитесь со взрослым мужиком, как с маленьким ребенком? Конечно же, любому мужчине нужны ласка и поддержка от любимой женщины. Но это не подразумевает под собой материнское отношение к нему. Будьте женщиной для своего спутника, ведь мама у него уже есть.

2. Женщины ставят мужчину на первое место. Да, ваша сильная половинка хотела бы быть у вас на первом месте. Но с другой стороны, любой взрослый мужчина понимает, что если женщина ставит себя на второе место, тогда она перестает жить по своему усмотрению. Представьте, человек ценит другого больше, чем самого себя. Тогда он будет делать все, что ему скажут. Для кого-то приятно иметь рядом с собой "ручного песика", но ни один уважающий себя мужчина не опустится до такого уровня. Если вы сами себя опускаете, тогда и вашему кавалеру не за что ценить вас? Поставьте себя на первое место, любите, - и тогда рядом с вами будет лишь тот мужчина, который будет ценить и любить вас.

3. Не влюбляйтесь в потенциальные возможности своего мужчины. Будущее - это то время, когда вы можете быть и жить счастливо. Но не стоит забывать, что только настоящее формирует вашу судьбу. Если рядом с вами находится мужчина, у которого есть потенциал в достижении успеха, - это одно. Но что же будет, если он не воспользуется своими потенциальными возможностями? Ваше будущее останется таким же, как и настоящее. Видеть перспективы в каждом человеке необходимо. Но не забывайте, что этими возможностями нужно еще воспользоваться для реализации прекрасного будущего.

4. Женщины не показывают свои сильные качества. Боясь испугать мужчину своими возможностями, женщина очень часто начинает играть "в дурочку". Глупость действительно привлекательна для многих мужчин. Но ни один успешный мужчина не возьмет такую дурнушку в жены, так как ему главное уверенность в том, что супруга может справиться с любыми проблемами, которые возникают в ее жизни и в семье. Мужчина не может поспеть везде, а значит, ему нужен умный спутник. Поэтому вам не нужно скрывать своих возможностей, но и не пытайтесь все время доказать свое превосходство перед мужчиной. Это тоже никому не нравится.

5. Женщины подчиняются мужчинам. Если вы применяете этот прием в сексуальных играх, тогда это лишь будет возбуждать вашего партнера. Но в реальной жизни нужно быть уважаемой личностью, так как только тогда ваш мужчина сможет вас любить. Если вы будете подчиняться партнеру во всем, вами поиграются и выбросят, как ненужную вещь. А как иначе? Ведь именно так вы себя и позиционируете.

6. Не ведите себя, как маленькая девочка, чтобы получить от мужчины, чего хотите. Если у вашего партнера нет комплексов и неуверенности, тогда он не позволит себе быть рядом с женщиной, которая ведет себя, как капризная девочка. Будьте мудрой и взрослой - и тогда рядом с вами будет ответственный и уважаемый мужчина.

Зачастую женщины своим поведением сами культивируют в своих мужчинах плохие качества. Если вы не хотите испортить своего партнера, тогда не стоит играть в глупые игры, которые предлагаются лишь на стадии сексуального желания.

Будьте взрослой женщиной, мудрой, хозяйственной и прекрасной. Тогда ваш мужчина, который должен быть вашим мужем и отцом детей, возьмет на себя все необходимые обязанности для обеспечения вашей счастливой жизни.

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