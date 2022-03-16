9 тревожных признаков того, что ваш партнер — искусный манипулятор

Для манипуляторов не существует никаких границ...

Большинство людей предпочитает верить, что они никогда не станут жертвой манипулятора. Более того, они убеждены, что если их партнер окажется манипулятором или токсичной личностью, то они тут же разорвут с ним все связи. Но не все так просто. Манипуляторы успешно управляют другими людьми, потому что умеют маскировать свои поступки или подделывать эмоции.

Если вы подозреваете своего партнера в намерении манипулировать вами, предлагаем ознакомиться с 9 тревожными признаками настоящих манипуляторов.

1. Они постоянно переходят черту.

Если вы пытаетесь установить границы, они не обращают на них внимания и постоянно их нарушают. Когда вы говорите партнеру, что вас что-то не устраивает, но он все равно продолжает это делать, возникает серьезная проблема. Прежде всего это признак неуважения. Во-вторых, это грубое нарушение личных границ.

2. Когда вы говорите "нет", они отказываются принимать это в качестве ответа.

Манипуляторы делают все возможное, чтобы получить желаемое. Им все равно, что им говорят другие люди. Так, если вы скажете им "нет", они, скорее всего, проигнорируют это. Они будут донимать вас до тех пор, пока вы не измените свою точку зрения или все равно сделают по-своему.

3. Они говорят вам только то, что считают нужным.

Когда вы спрашиваете их о том, как у них дела, манипуляторы избегают деталей, чтобы не нарушать ваше спокойствие. Вы часто узнаете о них вещи, о которых они никогда вам не рассказывали. Порой это даже вызывает у вас чувство неловкости. И хотя вы не рассматриваете это как ложь, но если вы утаиваете от кого-то детали или правду, то это почти одно и то же.

4. Когда вы обвиняете их в чем-то, они используют это против вас.

Когда вы пытаетесь сказать им, что вам не нравится их поведение, манипуляторы переворачивают все с ног на голову. К примеру, вы можете сказать им, что их тон вызывает у вас чувство дискомфорта и грусти. Они же ответят вам, что это вы плохо с ними общаетесь.

5. Они постоянно навязывают вам чувство вины.

Вы постоянно чувствуете себя виноватыми как будто сделали что-то плохое, даже если это не так. Манипуляторы постоянно заставляют вас чувствовать себя плохо. И когда бы вы ни заговорили с ними о проблеме, это всегда ваша вина.

6. Вы больше не знаете, кто вы.

Для манипуляторов не существует никаких границ. Они привыкли видеть в своих партнерах продолжение самих себя. Такие люди могут заставлять вас делать или принимать определенные вещи, с которыми вы не согласны. А это в конечном счете приведет к тому, что вы начнете чувствовать себя всего лишь тенью предыдущей версии себя.

7. Односторонний характер отношений.

В ваших отношениях всю работу делаете только вы. Манипуляторы постоянно просят что-то для них сделать или помочь им, но при этом никогда не предлагают ничего взамен. Эти отношения односторонние и порой вам кажется, что вы единственные, кто заинтересован в их поддержке.

8. Тактика привлечения третьей стороны.

Триангуляция - это используемая манипуляторами тактика, заключающаяся в привлечении к спору третьей стороны. Если у вас возникают разногласия, манипуляторы поговорят со своим близким другом и попросят его уговорить вас помириться или принять их точку зрения.

9. Они активно используют газлайтинг.

Чтобы заставить своего партнера почувствовать себя безумным, манипуляторы часто прибегают к газлайтингу. Они какое-то время могут медленно "обрабатывать" свою вторую половинку, и когда манипулятор сделает что-то неправильное или причинит любимому человеку боль, он тут же переложит с себя вину, сказав следующее: "Ну, у тебя и так не все дома, поэтому откуда тебе вообще знать, что к чему?".

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