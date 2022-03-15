8 сильных фраз, которые сделают отношения крепче

Вишенка на торте наших отношений....

Не забывайте, что краеугольным камнем отношений является общение...

1. Я признателен/признательна за тебя.

Выражение благодарности своему партнеру и признание того, что он для вас значит, может оказывать существенное влияние на ваши отношения. Но, к сожалению, зачастую мы этого не осознаем.

Вашей второй половинке крайне важно знать и видеть, как сильно вы ее цените.

Суть не в том, чтобы вы каждый день покупали цветы или ходили с любимым/любимой в ресторан. Иногда достаточно будет и простой фразы вроде "Я так признателен/признательна за то, что ты у меня есть!".

2. Я горжусь тобой.

Когда человек, чье мнение для нас важнее мнения всех остальных людей, говорит, что он гордится нашими достижениями, то это воспринимается нами как вишенка на торте наших отношений.

Будь то получение повышения и даже подъем с кровати, чтобы пойти на работу после бурной вечеринки, всегда показывайте свою поддержку, давая партнеру понять, что вы гордитесь тем, что он делает и что вы его любите.

3. Я счастлив/счастлива быть с тобой.

Знание того, что ваш партнер счастлив находиться рядом с вами, это уже комплимент. А еще это сильно мотивирует. Это означает, что в их глазах мы достаточно хороши и приносим им радость.

Дайте ему/ей понять, что они делают вас счастливыми.

4. Мне жаль.

Что бы вы ни сделали - опоздали на ужин, приуроченный к годовщине, или испортили его рабочий костюм в стиральной машинке (да, все мы через это проходили), искреннее извинение или признание того, что вы понимаете его чувства, способствуют быстрому разрешению конфликта.

При правильном ее использовании эта небольшая фраза может оказывать положительное влияние на отношения.

5. Я знаю, что ты сейчас себя чувствуешь.

Эмпатия - это способ установить связь с человеком так, как этого не может сделать никто другой.

Когда вы говорите своей второй половинке, что понимаете ее чувства и что вам близки ее эмоции, это сразу делает мир менее одиноким местом. Это выводит человека из состояния изоляции, несмотря на то, что он сейчас чувствует: грустит, празднует что-либо или волнуется.

Испытывать эмоции вместе очень приятно.

6. Ты прекрасна.

Знание того, что ваш любимый человек считает вас привлекательной, способствует хорошему настроению и наполняет романтические отношения стабильностью.

Мы знаем, что нравимся своему партнеру (по крайней мере, в теории), но если мы слышим это признание от него самого, то это укрепляет связь между нами и делает наши отношения более осязаемыми.

7. Расскажи, о чем ты думаешь.

Выразите готовность выслушать то, о чем думает ваш партнер.

Если мы чувствуем себя услышанными и понятыми, понимаем, что нас любят.

Отличный способ добиться в отношениях глубины - рассказать партнеру, что вам интересно все то, что он хочет сказать, несмотря на тему разговора.

Позвольте разговору идти естественным образом, не вмешивайтесь. Просто слушайте.

8. Я доверяю тебе.

Доверие - это фундамент, на котором строятся любые отношения.

Покажите, что вы поддерживаете свою вторую половинку и что доверяете ей свои чувства. Очень приятно видеть, когда человек считает вас надежным источником комфорта и эмоционального благополучия.

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