Настоящая любовь или связь, основанная на травме?

5 признаков того, что вы не любите своего партнера, а просто зависите от него эмоционально.

Вы действительно любите своего партнера или ваши отношения построены на последствиях какой-то травмы? Попытки найти ответ на этот вопрос могут потрясти вас до глубины души. Неспособность определить, любовь это или просто нездоровая эмоциональная привязанность, действительно является серьезной дилеммой.

Например, оказавшись запертыми в порочном круге череды расставаний и воссоединений со своим партнером, вы наверняка начинаете задаваться вопросом о том, что именно притягивает вас друг к другу. Это судьба или вы настолько сломлены внутри, что больше не верите в возможность встретить настоящую любовь в лице кого-то другого? Вы становитесь настолько одержимыми друг другом, что забываете о том, каково это жить порознь.

Желание проводить время со своей второй половинкой постепенно превращается в зависимость. Вместо того, чтобы поддерживать романтические отношения двух независимых людей, вы двое становитесь созависимыми личностями, движимыми неспособностью посмотреть в глаза тому, что разрывает вашу душу на части.

Итак, 5 тревожных признаков того, что ваши отношения построены не на любви, а на эмоциональной зависимости, вызванной какой-то травмой из прошлого:

1. Вы всецело зависите от своего партнера.

Если рядом нет вашего партнера, вы тут же теряете уверенность в себе. Доходит даже до того, что вы начинаете верить в свою неспособность нормально функционировать без его поддержки. Вам кажется, что вы во всем зависите от своей второй половинки.

Если его нет рядом, ваше поведение напоминает поведение наркомана, пытающегося продержаться без дозы. Вы чувствуете, что без него вы погибнете, хотя на самом деле его присутствие приносит вам намного больше вреда, нежели отсутствие.

2. На самом деле он не привлекает вас как личность.

Несмотря на зависимость от его любви, на самом деле вы терпеть не можете большинство его привычек. Стоит вам об этом задуматься, и вы тут же осознаете, что его поведение буквально сводит вас с ума. Вы часто задаетесь вопросом о том, что же является причиной такой эмоциональной привязанности к личности, которая вам даже не нравится.

Эта же мысль, как правило, порождает у вас желание "исправить" его, веря, что таким образом вы сможете укрепить отношения. Возможно, если бы ваш партнер был более сострадательным, более чутким и более вдумчивым, то все было бы иначе. Но как бы вы ни старались, вас неизменно преследуют неудачи, потому что вы забываете, что любые перемены должны исходить изнутри.

3. Вы постоянно сходитесь и расходитесь.

Вы на какое-то время расходитесь, а затем воссоединяетесь как будто ничего не случилось. А спустя несколько месяцев вы снова расстаетесь. Вы двое проходите через слезы, боль и все те чувства, которые сопровождают разбитое сердце. Но затем вы снова вместе. Вы не обращаете внимания на все плохое, отчаянно фокусируясь только на хороших вещах, искренне веря, что на этот раз все будет по-другому. Но ничего не меняется, не так ли?

4. Вы жертвуете собственными потребностями ради его счастья.

Настоящая любовь не должна вынуждать вас жертвовать собой ради счастья своего партнера. Ваши потребности должны быть одинаково важными. Действительно, в отношениях не всегда все делится поровну, но они все равно не должны быть односторонними. Если вы привыкли только отдавать, то однажды у вас просто не остается ничего, что можно было бы предложить себе самой.

5. Что-то внутри подсказывает вам, что это не любовь.

Доверьтесь своей интуиции. Если она говорит вам, что человек вам не подходит, то, скорее всего, так оно и есть. Если внутренний голос подсказывает, что испытуемые вами и вашим партнером чувства это не любовь, а связь, построенная на эмоциональной зависимости вследствие пережитого травматического опыта, то, опять-таки, это тоже может оказаться правдой.

Привязанность к другому человеку, вызванная исключительно его знанием того, через что вам пришлось пройти в прошлом, нельзя назвать здоровыми отношениями. Лучше дайте себе время поразмыслить над своими чувствами и определить, действительно ли вы любите этого человека, или просто состоите с ним в токсичной связи из-за страха оказаться одинокими.

Cluber.com.ua