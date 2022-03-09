Не пытайтесь воспитывать пожилых родителей

Это трудно: понять, что пожилые родители - уже не те мама и папа, что ходили с нами в походы, вытирали слезы умиления на нашем утреннике в детском саду или на нашем выпускном в школе. Они другие. И относиться к ним надо по-другому.

Принимать и любить родителей такими, какие они есть...

Этой женщине было около пятидесяти лет. Активная, веселая, успешная - у нее получалось все, за что она бралась: семья, бизнес, дружба... Только одно ее тревожило - родители.

Они как-то быстро и резко состарились. Из таких же активных и веселых превратились в тихих крохоборов. Когда она влетала в их квартиру - вся в духах, планах, надеждах, они встречали ее тяжелым запахом давно не проветриваемого помещения и прокисшей еды.

Она бросалась к холодильнику, выгребала из него давно засохшее, заплесневелое, прокисшее. Заполняла холодильник красивыми баночками с готовой едой из дорогого кафе.

Подходила к шкафу, развешивала на плечиках обновки: папе рубашку, маме халатик...

Родители ей не противоречили. Смотрели на нее, замерев. Ничего не говорили.

И когда она приезжала к ним в гости через неделю-полторы, баночки с едой из кафе оставались стоять нетронутыми. А рядом с ними кисли щи из прошлогоднего лука и капусты. Щи родители варили и ели. А ресторанную еду - нет.

Папа встречал ее в своей любимой, протертой на локтях до дыр клетчатой рубашке. Мама - в любимом, штопаном-перештопаном халатике. Ее обновки висели в шкафу нетронутыми.

Однажды женщина не выдержала. Схватила мамино зимнее пальто с каракулевым воротником ("Мама, ты его носишь последние 20 лет, это невозможно! От этого пальто остались только воспоминания!") и выбросила его на помойку.

А вместо пальто - на, мама, примерь! - подарила лисью шубу. Мягкую, легкую, серенькую (немаркую!).

Мама примерила.

- Ой, чисто невеста, - улыбнулась. Сняла осторожно, повесила в шкаф.

- Вот теперь ее и носи! - расцвела дочь.

...Мама умерла через год. Ее дочь, разбирая шкаф с маминой одеждой, наткнулась на сверток. Далеко, в самой глубине шкафа лежала аккуратно свернутая лисья шуба. Новая, с бирками. Не ношенная.

Она рыдала навзрыд - женщина, которая выбросила на помойку старое мамино пальто, которая купила маме шубку и которая поняла: всю зиму ее мама выходила на улицу черт знает в чем. А может, и не выходила вовсе.

Эту история мне рассказала ученица. У меня сердце сжималось, пока ее слушала - казалось, она рассказывает мне про мои же ошибки, которые я совершала со своими родителями. У меня было то же самое: холодильник, из которого я выгребала объедки.

- Это куриные косточки для кошек, - объясняла мама.

Она кормила кошек во дворе. И так подолгу копила для них косточки, что свертки с тухлятиной сначала занимали весь холодильник, а потом расползались по морозильнику.

Была разборка шифоньера, когда я пыталась выбросить их старую одежду. И натыкалась на их взгляды - испуганные и смиренные. Им это не было в радость.

При этом мне повезло: у меня были, можно сказать, образцовые родители. Они прожили вместе 71 год - дружно, мирно, в любви. Они принимали мою помощь - и моральную, и материальную. Они интересовались моей жизнью. Но даже с такими "эталонными" родителями я порой ошибалась.

Это трудно: понять, что пожилые родители - уже не те мама и папа, что ходили с нами в походы, вытирали слезы умиления на нашем утреннике в детском саду или на нашем выпускном в школе. Они другие. И относиться к ним надо по-другому.

Я вывела для себя 5 правил - не уверена, что они подойдут для всех (родители бывают разные), но, надеюсь, они помогут вам.

1. Не ломайте привычки родителей.

Вам очень хочется выбросить старую одежду родителей и купить новую? Купите. Но пусть новая папина рубашка внешне будет точь-в-точь как старая. Пусть новое мамино пальто тоже будет с каракулевым воротником, и примерно такого же цвета.

2. Не пугайте родителей своими расходами.

В старости многие люди становятся прижимисты. Покупка новой вещи расстраивает их, даже если вещь была крайне необходима: им жаль расставаться с деньгами. Причем если вещь покупаете вы, им жаль ваших денег точно так же, как своих.

Если эта особенность есть и у ваших родителей, не уговаривайте их изменить отношение к деньгам: они не изменят. Просто, принося им новый халатик или новые туфли, заранее обрежьте все бирки и выбросите все чеки. Скажите:

- Мам, я вот себе купила, померила - мне не идет. Может, будешь носить, а то жаль выбрасывать.

И мама точно будет носить, даже если раньше не собиралась: она не может допустить, чтобы вещь была выброшена.

Если родители отказываются лечиться в платных поликлиниках, просят не вызывать им платного врача на дом (а вы понимаете, что это необходимо), обманите их. Скажите:

- Пап, это по знакомству. Эта врач - дочь моей подруги, я ее попросила.

Будьте уверены: врач тоже поддержит вашу ложь (знали бы вы, как часто им приходится такое поддерживать!). Да, пожилых родителей можно обманывать - ради их же блага.

3. Веселите своих родителей.

Иногда говорят: старики, как дети. Увы, это неправда. Каждый новый день ребенка - это подъем. Каждый новый день пожилого человека - это спад. Малыши смеются по триста раз в сутки. Как часто вы видите своих родителей смеющимися?

4. Если это возможно, попробуйте научить своих родителей пользоваться соцсетями или сервисами, где они могут смотреть любимые сериалы.

Да, это займет у вас много времени, потребует массу терпения. Но когда родители не просто зарегистрируются в "Одноклассниках" или на форумах садоводов, но и начнут активно общаться - вы будете вознаграждены блеском в их глазах. Пожилым людям нужно общение - и они смогут получить его в соцсетях.

Если у вас не хватает на это терпения, наймите человека, который их обучит. "Репетиторы по соцсетям для пожилых" - это уже не редкость.

5. Если у ваших родителей начинается деменция, не пытайтесь ей противостоять.

Я не понимала, что причиняю боль своей маме, когда на ее вопрос отвечала:

- Мама, давай-ка вспоминать, о чем мы только что говорили?

Ее глаза становились испуганными и тревожными. Она чувствовала, что не соответствует моим ожиданиям и понимала: она не может, уже совсем не может им соответствовать. Ее это ужасно мучило - а я мучилась, не понимая, как ей помочь.

Правильную тактику мне подсказал мамин врач. Он сказал:

- Не терзайте ее оперативную память - вы ничего не исправите. Обращайтесь к долговременной памяти - она функционирует намного лучше.

Я стала расспрашивать маму о детстве - ее детстве, моем детстве. Мы стали говорить с ней на отвлеченные темы - что такое любовь, что такое семья... Мы были счастливы в такие моменты: и я, и она. А это самое главное для нас - взрослых детей пожилых родителей: чтобы наше общение приносило нам счастье.

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