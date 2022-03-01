Джейсон Момоа и Лиза Боне воссоединились - ФОТО

В начале 2022 года актер Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне объявили о расставании после 16 лет отношений. Судя по всему, теперь пара снова вместе.

В начале года стало известно, что пара разъехалась - Джейсон покинул семейный дом. О причинах разрыва СМИ узнали несколько позже, когда инсайдеры сообщили, что последние несколько лет актеры мало времени проводили вместе и стали отдаляться друг от друга.

По словам источников, 54-летняя актриса не стремилась сопровождать мужа на мероприятиях при том, что имела возможность. В результате пара приняла решение разойтись.

Однако теперь прессе стало известно, что Джейсон и Лиза якобы решили дать своим отношениям еще один шанс, назвав расставание "преждевременным". Джейсон, по слухам, вернулся в семейный дом. Особенно воссоединению семьи рады дети - дочь Лола Айолани и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха.

Напомним, что пара познакомилась в 2005 году в общей компании, однако официально звезды зарегистрировали брак только в 2017 году.

Lady.mail.ru