1 марта 2022
Джейсон Момоа и Лиза Боне воссоединились <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

12:01

  • 130
Джейсон Момоа и Лиза Боне воссоединились - ФОТО
Астрологический календарь полезных дел на март 2022

Опросы

10:23

  • 167
Астрологический календарь полезных дел на март 2022
Народное лечение головной боли: <span class="color_red">рецепты и рекомендации</span>

Здоровье

28 февраля 16:53

  • 356
Народное лечение головной боли: рецепты и рекомендации

1 марта 2022 12:01

Джейсон Момоа и Лиза Боне воссоединились - ФОТО

В начале 2022 года актер Джейсон Момоа и актриса Лиза Боне объявили о расставании после 16 лет отношений. Судя по всему, теперь пара снова вместе.

В начале года стало известно, что пара разъехалась - Джейсон покинул семейный дом. О причинах разрыва СМИ узнали несколько позже, когда инсайдеры сообщили, что последние несколько лет актеры мало времени проводили вместе и стали отдаляться друг от друга.

По словам источников, 54-летняя актриса не стремилась сопровождать мужа на мероприятиях при том, что имела возможность. В результате пара приняла решение разойтись.

Однако теперь прессе стало известно, что Джейсон и Лиза якобы решили дать своим отношениям еще один шанс, назвав расставание "преждевременным". Джейсон, по слухам, вернулся в семейный дом. Особенно воссоединению семьи рады дети - дочь Лола Айолани и сын Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха. 

Напомним, что пара познакомилась в 2005 году в общей компании, однако официально звезды зарегистрировали брак только в 2017 году. 

Lady.mail.ru


Просмотров: 131

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Отношения

19 февраля 14:57

  • 957
6 признаков, которые выдают глупого человека

Отношения

19 февраля 13:56

  • 625
10 вещей, которые мужчина ждет от вас и ваших отношений

Отношения

14 февраля 12:16

  • 509
Эндокринолог объяснила ощущение «бабочек в животе»