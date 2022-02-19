6 признаков, которые выдают глупого человека

Глупость похожа на заразную болезнь, предупреждал ещё Шекспир, поэтому важно аккуратнее выбирать окружение. Но как понять, кого нужно избегать? Да и нужно ли на самом деле?

Признаки глупости и как она может помешать получать удовольствие от жизни

Вот что говорит психолог Мария Тихонова:

"Я человек гуманистически настроенный, поэтому уверена, что глупость - это временное состояние души, что-то вроде младенческой незрелости. Однако вряд ли ошибусь, если предположу, что из-за собственной глупости многим живётся не так весело, как хотелось бы. А уж их близким - и подавно".

Но давайте разберёмся, в чём именно проявляется глупость и как она может помешать получать удовольствие от жизни не только тем, кто имеет дело с таким человеком, но и ему самому.

1. ГЛУПЕЦ ГОВОРИТ ТОЛЬКО О СЕБЕ

Любое общение подразумевает диалог, и зрелому человеку обычно понятно, что это способ обмена информацией. Обмена, а не насаждения. Бывает, конечно, что человеку надо выговориться, когда что-то произошло, - со всяким бывает. Но если речь идёт о патологическом соло, когда у собеседника нет возможности вставить хоть слово и тем более что-то рассказать, мы имеем дело с глупцом.

И не говорите мне о нарциссической личности. Всё, что в этом случае имеет значение, - человек не понял, что умение слушать - важный ресурс в процессе обретения жизненного опыта. К тому же это качество очень ценно в дружеском общении.

А если слушаю только я - почему не кого-то поинтереснее? Толковых лекторов сейчас много.

2. ЧЕЛОВЕКА МНОГО, ОН ГРОМКИЙ

Сразу оговорюсь, есть случаи особой, громкой харизмы - но в таких случаях не возникает вопросов вроде "А может, он просто дурак?". Я говорю не о них, а о тех неумных людях, которые часто заменяют интенсивностью отсутствие глубины и смысла.

Представьте: ресторан, приглушённый свет, люди общаются, кто-то работает за ноутбуком, у кого-то тихая романтическая встреча. То тут, то там чуть увеличивается звук: засмеялись, приветствуют пришедших...

И вдруг среди этого уютного шума - назойливый голос дамы, которая рассказывает собеседнику подробности личной жизни. И уже никто из присутствующих не может быть в стороне. Нам не хочется слушать, тем более, что это не интересно, неумно, плоско...

Но так устроен наш мозг: мы вынуждены обращать внимание на резкие звуки, ведь от этого может зависеть жизнь. И вот уже весь ресторан посвящён в подробности развода...

Одиноким счастливчикам с ноутбуком повезло - у них есть наушники и они, косясь на нарушительницу звукового режима, спешат распутать проводки. Парочка быстро расплачивается и сбегает: у них всё только начинается, и чужие разводы - крайне неуместная тема.

Дама заказывает ещё вина, становится ещё громче. И о её глупости наслышаны уже те, кто сидит на уличной террасе... Невольно вспоминаются правила этикета. Они, как и инструкция по эксплуатации чайника, во многом - защита от дурака. Демонстрации дурака в себе.

3. ГЛУПЕЦ ИГНОРИРУЕТ НУЖДЫ СОБЕСЕДНИКА

Интересно ли ему? Не устал ли он? Может, ему нужно отойти, но он никак не может подловить подходящую паузу? На одном дыхании такой человек заполняет собой всё пространство.

Особенно сложно бывает деликатным людям, которые боятся обидеть, быть неуместными. Отсутствие потребности в обратной связи говорит об инфантильной уверенности в своей правоте.

Такие собеседники похожи на ещё не наделённого эмпатией ребенка, который не может понять, что мама устала тащить его на санках восемнадцатый километр. Так и они, с одной стороны, вроде бы дают понять: "Если тебе что-то не нравится, просто скажи". А с другой - ага, попробуй, скажи. Оплата по счёту твоих обид - спасибо, не сегодня.

4. ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК ВСЕГО БОИТСЯ

Туда не пойду - там то. Сюда не буду - там это. Однако постоянный поиск зоны безопасности и комфорта мешает эволюции. Любой живой ум этой эволюции алчет и находит способы либо самостоятельно договориться с собственными страхами, либо обратиться за помощью.

Глупо позволять страхам дирижировать жизнью. Есть и обратная сторона медали - когда человек бросается в бой, не взвесив риски и не сопоставив их со своими силами.

Сколько глупостей совершено на этом кураже! Но мне этот второй тип "всадников без головы" всё же ближе, чем ждуны, всего опасающиеся.

Совершая какое-то действие, человек обретает опыт, пусть даже негативный, некую мудрость. А какой опыт и мудрость у человека, который остается в четырёх стенах и от скуки экспериментирует лишь с поиском лучшего телеканала?..

5. ГЛУПЕЦ НЕ СОМНЕВАЕТСЯ В СВОИХ УСТАНОВКАХ

На мой взгляд, это вершина глупости. Посмотрите на любую область науки, как менялись представления с течением времени. Что-то считалось верным, неоспоримым, а потом одно открытие переворачивало всю систему знаний и прошлые верования за один день превращались в дремучие заблуждения.

К тому же ригидное мышление, когда человек не умеет быть гибким и принимать в расчёт новые знания, - прямой путь к Альцгеймеру. Так современные исследования говорят. Но кто знает, может, ещё передумают...

6. ГЛУПЫЙ ЧЕЛОВЕК ДЕЛИТ ВЕЩИ НА ЧЁРНОЕ И БЕЛОЕ

Категоричность установок, особенно помноженная на упрямство, - ещё один признак глупости. Промахнулся мимо поворота - у тебя топографический кретинизм. И всё, ты теперь на всю жизнь таким и останешься. Непризнание полутонов, особенностей контекста и ситуации - это уж точно не свойственно умным людям.

...Этот текст - пример такого разделения. Делить людей на дураков и умных - очень глупо. Ведь у каждого человека есть своя история и свой опыт, которые и привели к тому, что на данном этапе жизни человек говорит только о себе, не сверяется с собеседником или оказывается в плену страхов.

Каждый из нас иногда может вести себя глупо, поэтому лучшее, что мы можем сделать, - направить внимание на свою внутреннюю жизнь и дарить максимум доброжелательности окружающему миру.

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