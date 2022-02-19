10 вещей, которые мужчина ждет от вас и ваших отношений

Ожидания есть у всех и вполне нормально, что вступая в новые отношения, у вас появляются определенные ожидания от своего нового партнера. Проблемы могут возникнуть, если вы не будете делиться со своим партнером своими ожиданиями либо они у вас будут чересчур завышены. В такой ситуации, лучше всего будет поговорить с вашей второй половинкой начистоту и четко выразить свою позицию.

Мужчины обычно более замкнуты, чем женщины, когда дело касается их потребностей и ожиданий от отношений. Так происходит потому, что большинство мужчин предпочитает держать в себе свои мысли и чувства, чтобы не показаться слабыми. Для девушек это может оказаться проблемой, так как им приходиться угадывать, чего же именно их мужчины от них ждут, а это может быть довольно непросто.

Не переживайте, эта статья поможет вам в этом немного разобраться. Если ваш мужчина не хочет вам признаваться, вовсе не значит, что вы должны оставаться в неведении. Если вы хотите укрепить ваши отношения и стать ближе к своему мужчине - вам нужно попытаться соответствовать его ожиданиям, даже если он не признается каким именно. Помните: в любом случае, ваши старания не останутся для него незамеченными.

Представляем вашему вниманию 10 вещей, которые мужчины втайне ждут от своих отношений.

1. Он хочет, чтобы вы его ревновали, но не контролировали

Любому мужчине нравится, когда его ревнуют, ведь тогда он понимает, что его любят и боятся потерять. Однако, не стоит перегибать палку и начинать его контролировать, ограничивать и доходить до паранойи - вашего мужчину это только оттолкнет.

2. Он ждет вашей поддержки

Иногда у вашего мужчины могут возникать безумные планы и вполне естественно, что он будет ждать вашей поддержки. В отдельных случаях, ему может понадобиться ваша помощь в составлении плана действий или даже в выборе направления, в котором стоит двигаться.

3. Он хочет, чтобы вы в нем нуждались

Ваш мужчина никогда в этом не признается, но ему очень хочется, чтобы в нем нуждались. Даже если вы считаете, что сможете справится сами, просите его о помощи время от времени. Он сразу же почувствует свою значимость и ценность в вашей жизни.

4. Он ждет, что вы поймете и поддержите его, если он совершит ошибку

Он знает, что не идеален и надеется, что вы не станете указывать ему на его недостатки, когда он ошибается.

5. Он надеется, что вы поймете его нежелание выставлять свои чувства напоказ

Он не собирается откровенничать с вами насчет своих чувств, но все равно будет надеяться, что вы поймете и терпеливо подождете, пока он не будет готов вам открыться.

6. Он ждет, что вы обнимите или поцелуете его чтобы поднять ему настроение

Хоть они в этом никогда и не признаются, но для мужчин очень важна физическая близость. Вы сами, вероятнее всего, не осознаете, как на вашего мужчину могут повлиять ваши поцелуи и объятия. Иногда одной вашей улыбки достаточно, чтобы поднять ему настроение после тяжелого дня.

7. Он хочет, чтобы вы иногда брали контроль над вашими отношениями в свои руки

Ему не хочется всегда быть главны, и он ждет, что иногда вы будете принимать решения и управлять вашими отношениями.

8. Он ждет, что вы отнесетесь с пониманием, если он не сможет отвечать на каждое ваше сообщение

Он не должен отвечать на каждое ваше сообщение. Ваш мужчина прекрасно понимает, что вы хотите постоянно находиться с ним на связи и сам он хочет общаться с вами так часто, насколько это возможно. Он просто не может постоянно быть занятым только тем, что писать и отправлять вам сообщения.

9. Он хочет, чтобы вы иногда платили за себя

Если у вас есть работа и вы зарабатываете деньги - время от времени предлагайте сами заплатить за ваш ужин. Он никогда в этом не признается, но вашему мужчине будет гораздо легче в финансовом плане, если вы будете иногда разделять ваши расходы.

10. Он ожидает, что вы отнесетесь с пониманием к тому, что ему нужно иногда побыть одному

Если ему нужно немного личного пространства или он хочет побыть один - это вовсе не значит, что он вас разлюбил. Некоторым людям нужно иногда проводить немного времени наедине с самими собой, чтобы разобраться в себе, и в этом нет ничего плохого.

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