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14 февраля 2022 12:16

Эндокринолог объяснила ощущение «бабочек в животе»

Ощущение "бабочек в животе" связано с реакцией нервной системы и увеличением уровня гормонов радости, заявила врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, это ощущение может возникнуть даже от воспоминаний. "Это реакция симпатической нервной системы, связанная с увеличением уровня эндорфинов и других гормонов радости, усиливающая приток крови к органам брюшной полости", - объяснила специалист. По словам медика, воздействие гормонов на любовь не вызывает сомнений. На появление этого чувства в мужском и женском организме влияют восемь гормонов: тестостерон, эстрогены, окситоцин, эндорфины, дофамин, адреналин, серотонин, вазопрессин.

Так, тестостерон отвечает за влечение к противоположному полу, эстрогены способствуют сексуальному удовлетворению. Окситоцин называют гормоном объятий, доверия. По словам врача, он начинает действовать в начале романа и заставляет влюбленных целоваться.

Кроме того, в конфетно-букетный период отношений начинает активно вырабатываться нейрогормон дофамин. В результате человек испытывает положительные эмоции. "Адреналин вызывает чувство мурашек по коже и всплеск эмоций, когда видишь своего партнера", - подчеркнула эндокринолог.

Гормон вазопрессин отвечает за привязанность в "зрелой" любви, а эндорфины ученые называют "молекулами долговременных любовных отношений".


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